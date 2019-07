Holandská legenda ostro kritizuje prestupy do Číny: Preboha, čo by som tam robil?

Čoraz viac a čoraz hlasnejšie sa hovorí o nehoráznych prestupových sumách v súčasnom futbale. Ku kritikom sa zaradil aj bývalý holandský reprezentant Rafael van der Vaart (36), ktorý tvrdí, že pre väčšinu futbalistov sú motiváciou len peniaze.

Myslí si, že kluby často zaplatia milióny eur aj za futbalistov, ktorí nemajú požadovanú kvalitu. „Sumy, ktoré sa dnes platia za hráčov, sú nebezpečné. Keď som pred niekoľkými rokmi odchádzal z Ajaxu do Hamburgu za 5 miliónov eur, každý ma poznal, ale keď dnes ide nejaký hráč do Watfordu za 30 miliónov, nik poriadne nevie, čo je zač a potom prichádza prekvapenie, že za toľko peňazí nepredvádza žiadnu kvalitu,“ vyhlásil bývalý ofenzívny stredopoliar Realu Madrid, Tottenhamu, Ajaxu a Hamburgu.

Vicemajster sveta spred deviatich rokov v JAR je presvedčený, že veľké percento futbalistov hrá iba pre peniaze. „Profesionáli zarábajú veľké peniaze, ale mnohí to robia iba pre ne. Tiež som počas hráčskych čias dostal ponuku z Číny. Ale Čína? Preboha. Čo by som tam robil? Teraz tam chodia hrať futbalisti v najlepšom veku,“ dodal Holanďan, ktorý v drese „oranjes“ odohral 109 zápasov a jeden z 25 reprezentačných gólov dal Slovensku. Bolo to 30. mája 2012 v medzištátnom prípravnom zápase v Rotterdame, v ktorom Holandsko zvíťazilo 2:0.