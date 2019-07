Rytmus a Jasmina pozdravujú z pôrodnice: Nové fotky so Sanelom

Prominentní rodičia prežívajú chvíle obrovského šťastia.

Moderátorka a modelka Jasmina Alagič a raper Patrik Rytmus Vrbovský sa v piatok stali prvý raz rodičmi. Ich život rozžiaril synček Sanel. Manželia cez víkend pozdravovali zo súkromného zdravotníckeho zariadenia, v ktorom Jasmina rodila.

Novopečená mamička sa poďakovala priaznivcom a priateľom za gratulácie. Na fotke drží Sanela odetého do veselých dupačiek s krabom. ,,Ja a náš baby krab vás všetkých pozdravujeme, sme v poriadku a nenormálne šťastní, prajeme všetkým z vás tento zázrak aspoň raz zažiť," napísala s tým, že zo synčeka je unesená. ,,Musím sa odznova priučiť venovať aj iným veciam, ako je pozeranie sa na neho."

Rovnako rozcítený je aj inokedy drsňák Rytmus. ,,Ešte stále neviem spracovať posledné dni. To, ako som bol pri pôrode, a uvidel a počul ho prvýkrát. Neskôr sa s vami o to podelím. Zatiaľ len to, že keď som bez neho pár minút, tak mi moc chýba a keď ho držím v rukách, tak ma nabíja šťastím, tou nepoškvrnenou čistou dušičkou. A pocit, že je môj/z nás, je zázračný," napísal na Instagrame.