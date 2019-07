To kedy stihli?! Hudobník Valihora tvorí pár s krásnou herečkou, fotky odhalili ich sladké tajomstvo!

Čerstvá láska, tak možno označiť románik bubeníka Martina Valihoru (43) a herečky Natálie Germániovej (26). Podľa informácií Nového Času sa totiž Valihora okolo sympatickej herečky začal točiť len pred niekoľkými mesiacmi.

Ako sa však zdá, svoj krátky vzťah posúvajú raketovou rýchlosťou o level vyššie. Fotografovi Nového Času sa totiž podarilo bubeníka s herečkou zachytiť pri odchode zo súkromného pôrodníckeho sanatória, kde obaja žiarili šťastím a pri bozkávaní a objímaní od radosti zabudli na celýokolitý svet.

Germániová je známa zo slovenských seriálov ako Divoké kone, Vlci či Doktorka Ema, kde zahviezdila ako skutočná kráska. Okrem talentu jej totiž bola do vienka daná aj anjelská tvár či sexi krivky. To ulahodilo oku jedného z našich najlepších bubeníkov Valihorovi, ktorý sa do mladej herečky bezhlavo zamiloval. Už niekoľko mesiacov sa totiž pošuškávalo, že tvoria pár a stretávajú sa. „Videli ich spoločne už veľakrát. Obaja sú však citliví na tieto otázky,“ prezradil Novému Času zdroj.

A skutočne mal pravdu. Nový Čas sa totiž obrátil na herečku s otázkou, či randí s urasteným fešákom Valihorom, no tej do reči príliš nebolo. „Prepáčte, ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem. Nikdy som nehovorila o svojom súkromí a nemám absolútne záujem sa objavovať v novinách,“ reagovala stroho herečka, čím však tieto informácie nepotvrdila ani nevyvrátila. „Zoberte si z toho, čo chcete. Je to moje súkromie a nemám prečo o ňom rozprávať ľuďom, ktorých nepoznám,“ dodala na záver Germániová. Rovnakú rétoriku zvolil pred časom aj samotný Valihora. „Som obyčajný človek, ktorý hrá na bubny a žijem si svoj život, a mám naň právo,“ zneli jeho vyhýbavé slová.

Pravda vyšla najavo

Obaja však zatĺkali úplne zbytočne. Dvojica sa totiž v piatok popoludní objavila ruka v ruke vychádzajúc zo súkromnej kliniky, kde v ten deň porodila Rytmusova manželka Jasmina. Šťastie, ktoré sálalo z očí Valihoru a Germániovej bolo neprehliadnuteľné. Herečka totiž držala v ruke knižku, ktorá sa nápadne podobala na tehotenskú. Naradostení zaľúbenci sa pred vchodom do nemocnice bozkávali a objímali a vôbec si nevšímali okolie.

Napriek tomu, že nechceli ani jeden svoj vzťah potvrdiť, rastúce bruško herečky bude čochvíľa hovoriť iný príbeh. Pre bubeníka to však nebude otcovská premiéra.