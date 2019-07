Belasí žoldnieri a ich státisícový autopark: Mizerné výkony na ihrisku, luxus v garáži

Zarábajú ťažké prachy, no ich výkony sú chabé. Futbalisti Slovana Bratislava si po vypadnutí s čiernohorským klubom Sutjeska Nikšič v I. predkole Ligy majstrov spravili obrovskú hanbu.

Malátny výkon predviedli aj v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy s kosovským tímom KF Feronikeli. Belasí v ňom síce zvíťazili 2:1, no najväčšie hviezdy tímu miestami na ihrisku pripomínali mátohy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Všimli si to aj fanúšikovia, ktorí prespievali známy slovanistický chorál. „Vaša láska jediná je výplatná hodina,“ ozývalo sa minulý týždeň v utorok Tehelným poľom. Ich zlosť smerovala prevažne na Andraža Šporara, Mohu a Alexandara Čavriča. Tri najväčšie hviezdy zarobia v Slovane obrovské peniaze. Na tréningy sa vyvážajú v luxusných autách, no zdá sa, že ani to im nepomôže k tomu, aby sa v pohárovej Európe zobudili a začali hrať futbal na špičkovej úrovni.

Nový Čas prichytil spomínané trio na parkovisku na Pasienkoch, kde slovanisti trénujú. Zatiaľ čo zvyšok tímu sa dostavil v skromných rodinných autách, Šporar, Moha a Čavrič vytiahli luxusné vozy za dychvyrážajúce sumy. „Celkovo je v našej lige strašne veľa legionárov. Takí ľudia sa nevedia identifikovať s tímom. Na Slovensku sú iba pre peniaze. Je im tu dobre a futbal flákajú,“ povedal nedávno pre Nový Čas bývalý reprezentačný tréner Ladislav Jurkemik.

„Naša generácia bola platená slabučko, museli sme študovať, aby sme po kariére mali čo robiť. Súčasní hráči si to neuvedomujú a pritom majú maximálne na našu ligu,“ neštítila sa kritiky legenda Slovana Jozef Čapkovič. „Týmto hráčom je s výnimkou brankára Dominika Greifa všetko jedno. Keď prišli prvýkrát do Bratislavy, nevedeli, kde sú, nemajú slovanistické srdiečko a nevedia, čo Slovan znamená! Čudujem sa majiteľovi klubu Ivanovi Kmotríkovi, že ich všetkých nevyhodí. Byť na jeho mieste, nedal by som im ani euro,“ uzavrel Čapkovič.

Andraž ŠPORAR (25), Slovinsko

Ferrari 458 Italia

Motor: V8 s objemom 4 499 cm³

Výkon: 570 koní

Max. rýchlosť: 328 km/h

Odhad ceny NČ: 200 000 eur

MOHA (25), Maroko

Mercedes-Benz S63 AMG Coupé

Motor: V8, 5 461 cm³

Výkon: 577 koní

Max. rýchlosť: 250 km/h

Odhad ceny NČ: 180 000 eur

Aleksandar ČAVRIČ (25), Srbsko

Mercedes-Benz C43 AMG Coupé

Motor: V6 s objemom 2 996 cm³

Výkon: 362 koní

Max. rýchlosť: 250 km/h

Odhad ceny NČ: 70 000 eur.