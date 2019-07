Lekári bijú na poplach: Muži sa snažia zväčšiť si penis domácou metódou

Muži sú posadnutí veľkosťou svojho penisu a viac ako polovica z nich priznáva, že túži po väčšom úde.

Nedávno sa objavili v médiách správy o tom, že operatívne zväčšovanie často končí sklamaním. A tak sa teraz šíri iný trend - masážna technika stará tisíce rokov. Tzv. ,dojenie polostoporeného penisu´ však môže skončiť Peyronieho chorobou a trvalou impotenciou.



Peyronieho ochorenie vzniká vtedy, keď sa toporivé tkanivo zranením začne jazviť a jazvy potom orgán výrazne zakrivia. Práve tieto jazvičky podľa urológov pri neuváženom a príliš násilnom poťahovaní polostoporeného orgánu vznikajú.



"Tieto opakované zraňujúce pohyby sa môžu skončiť zjazvením a to už môže viesť až k vážnej Peyronieho chorobe, ktorá súvisí s poruchou erekcie alebo tiež veľmi bolestivou erekciou," tvrdí urológ doktor Jamin Brahmbhatt v rozhovore pre denník The Mail.

Masáž musí prebiehať za špecifických podmienok, pri prehriatí penisu a muž musí mať dokonale zdravé cievy."Bývajú to mladší pacienti, ktorí ešte ani nemali sex a sťažujú sa na problémy súvisiace s touto masážou... Väčšinou to ale spomenú ako vedľajšiu tému, nechcú to priznať priamo," tvrdí urológ Premal Patel v rozhovore pre The Mail.