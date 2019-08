Sladučká pochúťka, ktorá patrí k letu: Ako vybrať ten správny melón?

Viete, čo robí leto letom? Slnko, teplo, voda. A melóny! Obľúbená osviežujúca a šťavnatá pochúťka je skvelým spôsobom, ako v lete bez problémov udržiavať hydratáciu aj u detí.

Voda však ani zďaleka nie je to jediné, čím nášmu telu melón prospieva. Vitamínov a minerálov obsahuje toľko, že by ste chvíľu mohli pohodlne prežiť bez iných jedál. No neznie to lákavo? Už si len vybrať ten pravý. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Melóny, ktoré možno kúpiť v našich obchodoch, sa delia do dvoch základných skupín. Tie väčšie so zelenou šupkou a červenou dužinou sú vodové. Malé žlté s dužinou od bielej cez žltú až po zelenú sú cukrové. Vlastne to viete spoznať aj sami. Keď zahryznete do žltého, cukrového melóna, šťava z neho vám nestečie až po lakte, ako v prípade vodového červeného. I keď vlastne aj ten červený môže byť aj žltý. No dobre, tak teda postupne.

Ako vybrať ten správny

- hľadajte pevný kus bez mäkkých miest, škrabancov či iných poškodení

- stonka by mala byť suchá

- na opačnej strane oproti stonke melón nesmie byť mäkký

- čím je miesto, kde melón ležal na pôde, tmavšie, tým je melón sladší

- poklopkajte po melóne - zvonivý zvuk znamená zrelosť, prezretý melón už znie duto

- cukrový melón musí mať pevnú, zdravú šupu a aj cez ňu výrazne rozvoniava; na svoju veľkosť prekvapí váhou

Nie je to ovocie

Je to pravdepodobne najobľúbenejšia letná… zelenina. Patrí totiž do čeľade tekvicovitých, podobne ako uhorka alebo cuketa. Ich sladká chuť nás pochopiteľne mätie, ale k ovociu ich radíme naozaj nesprávne.

Funguje Melónová diéta?

Melónová diéta, rovnako ako ktorákoľvek iná, nefunguje. Faktom ostáva, že ak počas horúcich letných dní ostanete len na melóne, ublížiť si nemôžete. S dlhodobým úbytkom váhy však nepočítajte.

Vodové melóny

Jednotlivé odrody sú si veľmi podobné. V zásade sú guľaté alebo oválne, zelené alebo pruhované a vo vnútri väčšinou červené. Chuťou sa výraznejšie nelíšia, aj obsah látok je v podstate rovnaký. Asi 90 % melóna tvorí voda, obsiahnutý cukor je v podobe fruktózy. Zároveň sú močopudné, takže výborne prečisťujú organizmus. Lykopén, zodpovedný za červenkastú farbu, znižuje hladinu cholesterolu a výskyt kardiovaskulárnych ochorení. Melóny obsahujú vitamín C, ktorý má výrazný anti­oxidačný účinok a stimuluje imunitu.

Vitamín A zasa prospieva zraku. Sú bohaté na vitamíny skupiny B, obzvlášť na vitamín B6 – pyridoxín, potrebný pre syntézu bielkovín v tele, vitamín B3 – niacín, dôležitý pre okysličovanie organizmu a kyselinu listovú, ktorá je zásadná pre krvotvorbu, zdravé nechty, kožu a vlasy. Z minerálov má najväčšie zastúpenie stresznižujúci draslík, ktorý aj s vápnikom tiež chráni obličky. Mangán stimuluje mozog a nervy.

Tmavý červený

Tmavozelená pravidelná guľa skrýva sýtočervenú sladkú dužinu. U nás najčastejšie predávaný melón s týmito vlastnosťami je odroda Sugar baby.

Tmavý žltý Otvoriť galériu Vodový melón: tmavý žltý Zdroj: istock Na nerozoznanie od Sugar baby je zvonku aj odroda Jánošík. Po rozrezaní vás však môže riadne zaskočiť, pretože dužina je žltá. Ak aj vás zaujal takýto slovensky znejúci názov, tak vedzte, že odrodu vyšľachtili Poliaci, tí si na nášho Jánošíka nárokujú už dávno.

Pásikavý červený

Okrúhle Crimson sweet či Suzi, aj podlhovasté oválne Dumara a Top majú vo vnútri červenú, sladkú dužinu s výraznou vôňou, mávajú málo semiačok a bývajú to riadni obri. Desaťkilový kúsok nie je nijako výnimočný.

Pásikavý červený malý

Odrodu Mini love si pri troche snahy dopestujete aj na balkóne. Tieto maličké, asi dvojkilové kúsky chytíte pri plnom dozretí do jednej ruky.

Melónové jadierka sú zdravé!

Veľa ľudí nemá rado melónové jadierka a pracne ich z dužiny vyberá. To je však veľká škoda, pretože sú zdravé. Obsahujú horčík, ktorý pomáha regulovať činnosť srdca, krvný tlak aj metabolizmus. Podporujú tvorbu kolagénu, dobrého na chrupavky, vlasy, nechty, pleť. Lykopén v nich je silný antioxidant a arginín dokonca pomáha chrániť prostatu. Ak sa však nedokážete prinútiť ich v melóne zjesť, zvoľte si cestu ľahšieho odporu a uvarte si z nich čaj. Najprv ich rozdrvte, na jednu šálku vriacej vody použite jednu čajovú lyžičku. Nechajte lúhovať 15 minút. Odporúča sa piť jednu šálku tri dni v týždni.

Ide to aj bez

Prirodzenou reakciou trhu na ľudskú averziu voči melónovým semienkam je snaha o vypestovanie melónov bez nich. A táto snaha bola úspešná. Bezjadierková verzia nie je iný druh melóna, teoreticky je možné každý vypestovať bez jadierok. Je to „len“ otázkou hrania sa s počtom chromozómov a samčími či samičími kvetmi. Proces však nie je práve najjednoduchší a producenti musia pre opeľovanie pestovať aj melóny, ktoré sú malé a nechutné, čiže vo výsledku nepredajné. To samozrejme zvyšuje nároky na všetky zdroje, vrátane pôdy a vody. Melóny bez jadierok tak nie sú veľmi časté a hlavne, stoja viac!

Cukrové melóny

Tieto menšie, žlté melóny sa dajú odlíšiť oveľa jednoduchšie. Majú výraznejšie rozdiely v tvare, farbe a aj chuti. A na rozdiel od vodových, obchody zvyknú jasne označovať ich odrodu. Podobne ako vodový melón obsahujú približne 85 % až 90 % vody a majú porovnateľné zloženie vitamínov. Obsiahnutý luteín spomaľuje degeneratívne zmeny na sietnici. Oproti vodným melónom sú aj trikrát viac bohaté na draslík, ktorý pomáha aj proti kŕčom, znižuje krvný tlak a udržuje zdravé kosti a svaly.

Kantalup Otvoriť galériu Cukrové melóny: Kantalup Zdroj: istock Najmenší z cukrových melónov. Má nazelenalú farbu s výrazne vystupujúcou sieťovou kresbou. Oranžová veľmi sladká dužina konzistenciou pripomína mango, chuťou však ananás. Kantalup je dobrým zdrojom vitamínu A, betakaroténu a vitamínu C.

Piel de sapo Otvoriť galériu Cukrové melóny: Piel de Sapo Zdroj: istock V preklade znamená „koža ropuchy“ a presne podľa takto vyzerajúcej pevnej, popraskanej kože ho spoznáte. Má oválny tvar, tuhá dužina maslovej farby je sladkastá. Pri príprave používajte len bielu časť dužiny, zelená pri šupe nie je chutná.

Galia Otvoriť galériu Cukrové melóny: Galia Zdroj: istock Má guľaté plody. Oranžovožltá šupa zvonku pripomína jemne rozpraskanú kôru stromov, niekedy sa im preto hovorí aj sieťkované. Dužina je bielozelená, chuťou pripomína nektárinky.