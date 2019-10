Toskánska Siena v lete žije drsnými pretekmi: Divoké dostihy v centre mesta!

Drsné preteky na námestí, kde je dovolené takmer všetko! To je Palio, konské dostihy, ktoré dostávajú taliansku Sienu do varu už päť storočí.

Zásadne iba 2. júla a 16. augusta sa na štartovej čiare na námestí Piazza del Campo zoradí desať neosedlaných koní a desať nebojácnych džokejov, ktorí musia byť pripravení aj na to, že ak nevyhrajú, môže ich na konci čakať bitka. Keď sa povie dostihy, všetci si predstavíme džokejov uháňajúcich na svojich tátošoch po zelenej dráhe. V talianskej Siene to však vymysleli inak. Už od 16. storočia sa vždy 2. júla a 16. augusta konajú preteky Palio di Siena, a to priamo v centre historického toskánskeho mesta. Veľkolepá divácka šou je magnetom pre turistov z celého sveta, najväčší význam má však pre hrdých domácich.

Palio di Siena totižto nie sú len obyčajnými pretekmi, ale drsným zápolením medzi mestskými časťami - kontrádami. Tých je v Siene 17, každá je pomenovaná podľa zvieraťa, napríklad vlčica, hus, orol a ďalšie, a každá má svoju fontánu, múzeum, zvyky, motto, vlajku, znak či dokonca šťastné číslo a patróna! Sienčania sú praví patrioti, vo svojej štvrti sa rodia, sú tu pokrstení a, samozrejme, aj zosobášení, no a každá kontráda si najíma svojho vlastného džokeja, aby ju reprezentoval na štarte prestížnych pretekov. Keď­že na trať sa pre jej obmedzenú veľkosť dostane iba 10 koní s pretekármi, je pravidlom, že vždy štartuje sedem kontrád, ktoré sa na minulom ročníku nezúčastnili, no a zvyšné tri sa žrebujú. Samotným pretekom predchádza slávnostný sprievod s vlajkonosičmi, ktorí predvádzajú obdivuhodné umenie narábania so zástavou.

Džokeji na neosedlaných koňoch, ktoré si vyžrebujú tri dni pred pretekmi, obehnú námestie celkovo trikrát a napínavé divadlo netrvá viac ako minútu a pol. Závody sú nebezpečné tak pre kone, ako aj pre pretekárov, a to nielen pre ostré zákruty, ktoré sa často končia nepekným pádom, zraneniami a neraz aj smrťou koníka. V pretekoch sú dovolené aj špinavé praktiky a fyzický kontakt, ak teda svojho súpera vytlačíte z dráhy či inak mu znepríjemníte preteky, nič sa nedeje. Okrem toho sa tu povoľuje aj doping štvornohých tátošov. Vyhráva prvý kôň v cieli, hoci príde aj sám, bez svojho jazdca. Ten sa stáva miestnym hrdinom, ľudia sa s ním nadšene fotia a hladkajú ho.

Víťaz získava hlavnú cenu, tzv. drappellone - obdĺžnikový kus hodvábu s ručne maľovanými znakmi historickej Sieny, ktorý sa bude celý rok hrdo týčiť v múzeu víťaznej kontrády. No a čo džokeji, ktorí prehrali? Nie je ničím výnimočným, že sa im v návale emócií od sklamaných obyvateľov tej-ktorej kontrády ujde aj pár faciek. S tým sa však v týchto drsných dostihoch počíta.

Toskánsko: Malebná, historická Siena RÝCHLE FAKTY je rozdelená na 17 mestských častí - tzv. kontrád. Tie medzi sebou závodia v drsných pretekoch.

Kedy: 2. júla a 16. augusta

Kde: námestie Piazza del Campo

Džokeji: Štartuje 10 džokejov, každý reprezentuje inú mestskú štvrť.

Kone: Pretekajú neosedlané a jazdci si ich losujú.

Tradícia: od 16. storočia

Zaujímavosť: Tie najlepšie miesta sú na balkónikoch a v oknách okolitých budov. Tieto miesta sa dajú prenajať, no cena jedného takéhoto fleku sa pohybuje aj okolo 500 eur.