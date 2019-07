Horský vodca už to nemohol prehliadať: Slávny vrch Matterhorn sa rozpadá, extrémne nebezpečenstvo

Leží na hranici Talianska a Švajčiarska a kvôli svojmu neobvyklému tvaru sa stala najpopulárnejšou horou Álp i celej Európy.

Podľa horolezcov je Matterhorn tiež horou najkrajšou. Lenže cesta na ňu je kvôli globálnej zmene klímy extrémne nebezpečná. Hora sa totiž prehrieva do veľkých hĺbok a začína sa topiť a rozpadať. Hrozia tiež veľké zosuvy pôdy.



Hora týčiaca sa do výšky 4 478 metrov nad hladinou mora je pre horolezcov v tomto období extrémne nebezpečná. Ľadové plochy a trvalo zmrznutý povrch hory sa totiž v posledných rokoch topia a fyzikálne vplyvy narúšajú povrch. Tvrdia to vedci zo Spolkovej vysokej školy technickej v Zürichu.

,,Keď sa vysoké hory v lete topia, znižuje sa ich tuhosť a sedimenty začínajú byť premočené a vratké. Trhliny sa potom zväčšujú a dávajú do pohybu.vysvetľuje doktor Jan Beutel z Zürichu.Horský sprievodca po Alpách Rob Collister priznáva, že počas svojej kariéry si všíma, ako

