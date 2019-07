Anglická speváčka Leona Lewis sa vydala: Vo vinici si povedala áno so svojím dlhoročným partnerom

Anglická speváčka Leona Lewis sa vydala za svojho dlhoročného partnera, choreografa Dennisa Jaucha. Informovali o tom magazíny People a Hello!.

Dvojica si povedala svoje áno počas obradu, ktorý sa konal vo vinici v talianskom Toskánsku. Na sobáši sa zúčastnilo 180 hostí. Medzi nimi i niekdajšia členka hudobnej skupiny Sugababes Keisha Buchanan a spevák Jermaine Jackman.

Dvojica, ktorá sa zoznámila, keď Jauch pôsobil v sprievodnej tanečnej skupine na speváčkinom turné, tvorí pár od roku 2010. Zasnúbili sa vlani v auguste.

Leona Lewis sa preslávila v roku 2006, keď vyhrala tretiu sériu britskej speváckej súťaže The X Factor. Držiteľka troch nominácií na ceny Grammy má na konte päť štúdiových albumov - Spirit (2007), Echo (2009), Glassheart (2012), Christmas, with Love (2013) a I Am (2015). K jej najväčším hitom patria skladby A Moment Like This, Bleeding Love, Run, Better In Time či Happy.