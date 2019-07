Kozák ml. videl v hre Slovana srdce: Pred zápasom mu radil aj skúsený otec

Futbalový Slovan prechádza na začiatku sezóny ťažkým obdobím. Po nečakane expresnom vypadnutí v prvom predkole Ligy majstrov 2019/2020 sa Bratislavčania v strede týždňa riadne potrápili s málo známym kosovským tímom KF Feronikeli.

V domácom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA dosiahli len najtesnejšiu výhru 2:1, čo je však horšie, za vlažný výkon ich vlastní fanúšikovia vypískali.Víťazstvo Slovana mohlo byť pokojne vyššie. Úradujúci majster napriek absencii najlepšieho strelca minulej sezóny Andraža Šporara na zápasovej súpiske, ale aj bez Kenana Bajriča, Nona a Aleksandara Čavriča v základnej jedenástke, dominoval vo všetkých herných činnostiach. Dočasný lodivod "belasých" Ján Kozák mladší vyzdvihol zlepšený výkon tímu a dúfa, že tento jav bude trvalý.Od hráčov som videl väčšie nasadenie i srdce a dúfam, že to videli aj fanúšikovia. Škoda, že sme ďalšie pekné akcie nedotiahli do gólového konca. Boli tam aj nedostatky, ktoré si rozoberieme," poznamenal Kozák ml.Pod jeho vedením má mužstvo bilanciu dvoch víťazstiev, v úspešných výsledkoch chce syn bývalého reprezentačného kormidelníka pokračovať. "Robím prácu, ktorá ma baví a užívam si to. Je to pre mňa česť, nemohol som si nechať ujsť takúto ponuku.Samozrejme, že som sa radil aj s otcom. Bol by som hlupák, keby som nevyužil jeho skúsenosti. Dal mi nejaké myšlienky, na ktoré by som možno prišiel neskôr a urobil chyby, takto som im mohol predísť," uviedol Kozák ml.

Už v utorok čaká Slovan náročná odveta 2. predkola EL na horúcej pôde v kosovskej metropole Prištine. Hráči Feronikeli v Bratislave ukázali, že sa len tak ľahko nepoddajú a zabojujú o postup proti favoritovi. Slovanisti si ďalšie fiasko v podobe vypadnutia nepripúšťajú. "Niektorí hráči proti Michalovciam nezasiahli do zápasu, pretože sme už museli rozmýšľať aj nad utorkom. Nič sme však nepodcenili, snažili sme sa vybrať tých hráčov, ktorí boli stopercentne zdraví. Aj striedania boli ladené tak, aby si niektorí chlapci oddýchli, nahrával nám výsledok. Vieme, čo nás v Kosove čaká. Fanatickí fanúšikovia a domáci hráči, ktorí sú veľké srdciari. Verím, že sa dobre pripravíme," načrtol Kozák ml. V prípade postupu cez Feronikeli sa Slovan v 3. predkole EL stretne s neúspešným z konfrontácie 2. predkola Ligy majstrov medzi írskym Dundalkom a Karabachom Agdam z Azerbajdžanu.

