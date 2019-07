Mick Schumacher si zajazdil v slávnom otcovom monoposte: Vyjadrenie plné emócií

Pretekár Formuly 2 vzal slávny monopost svojho otca na jazdu okolo Hockenheimringu po záverečnom tréningu F1 pred VC Nemecka.

Mick sa konkrétne previezol v monoposte Ferrari F2004, s ktorým vyhral Michael Schumacher svoj siedmy titul majstra sveta.

"Bolo to skvelé, bolo úžasné, že som tu mohol jazdiť. Bolo to sedadlo môjho otca a sedelo sa mi perfektne, takže bolo top. Od vychádzania z boxov do príjazdu späť som nestratil úsmev. Vždy bol na mojej tvári, po celú dobu. Aj keď som zablokoval kolesá, usmieval som sa! Bolo to naozaj super," cituje vyjadrenie Micka portál racefans.net.