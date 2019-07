Gottova dcéra nemá vo Fínsku prácu a bojuje s problémami: Sú dni, kedy nemôžem vyjsť z domu

Dominika (46), najstaršia dcéra Karla Gotta (81), žije v hlavnom meste Fínska v Helsinkách už dlhých 19 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako však priznala, táto krajina jej k srdcu vôbec neprirástla. Okrem toho, že je bez práce a má chorého manžela Tima Tolkkiho (53), sama bojuje i s vlastnými ťažkosťami.

Dominika po rokoch vo Fínsku priznala: „Keď som sa zoznámila s Timom a ponúkol mi, aby som s ním išla žiť do Helsínk, veľmi som sa potešila. Postupom času som zistila, že túto krajinu nemám rada. Nemám rada zimu, trvá tu až deväť mesiacov. Mentalita Fínov je iná, tu si človek kamarátov len tak nezíska.“

Dominika nepracuje. „Teraz nemôžem. Mám veľké problémy, nemôžem spať. Potom to doháňam cez deň. Môžu za to biele noci. Pred mesiacom bolo svetlo celú noc.“ Dominika sa stará aj o chorého manžela Tima, ktorý bojuje s bipolárnou poruchou. „Teraz je v manickej fáze, tak je to fajn, to skôr ja mám niekedy dni, keď nemôžem ani vyjsť z domu.“