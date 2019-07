Ďalšie víťazstvo pod dočasným trénerom: Slovan zdolal Michalovce rozdielom triedy

V úvodnom sobotňajšom stretnutí 2. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2019/2020 na seba natrafili regionálni susedia - hráči FC Nitra doma pod Zoborom privítali mužstvo FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

Úspešnejší boli napokon hostia, ktorí si z ihriska súpera odviezli všetky tri body po najtesnejšom víťazstve 1:0. Najdôležitejší moment zápasu priniesla 40. min, keď si domáci Frederik Bílovský zrazil do vlastnej bránky strelu Martina Válovčana. Marián Süttö, ktorý sa na začiatku letnej prípravy posunul z postu športového riaditeľa do pozície hlavného trénera, tak nezabodoval v domácej premiére na lavičke Nitry. Tá má zatiaľ v kolónke bodov nulu. ViOn vyhral na trávniku sobotňajšieho súpera prvýkrát od 26. apríla 2014 (vtedy triumfoval rozdielom triedy 3:0, pozn.) a pripísal si do tabuľky premiérové body v novom ligovom ročníku. Juventusu poriadne zavaril: Ronalda sme nevideli, chceme odškodné V zápase Trenčína s Ružomberkom, ktorý sa hral v Žiline, rozhodol o všetkom podstatnom už prvý polčas. V 9. min otvoril skóre obranca AS Keston Julien. Odpoveď hostí na seba nenechala dlho čakať - v 22. min z ich úvodnej vážnejšej príležitosti vyrovnal Adam Brenkus a stanovil konečný účet stretnutia. Vzájomný zápas týchto dvoch mužstiev sa skončil nerozhodne po dvoch rokoch. Ešte 26. augusta 2017 ponúkla kanonáda na ružomberskom trávniku divokú remízu 3:3. Trenčania, ktorí sa v uplynulom ročníku zachránili na poslednú chvíľu až v baráži, získali premiérový bod v novej ligovej sezóne. Ružomberčania neobišli naprázdno ani v druhom zápase, keďže pred týždňom vo fortunaligovej ouvertúre triumfovali nad hráčmi FC ViOn (1:0).

Senica, ktorá v 1. kole v domácom prostredí triumfovala nad Trenčínom (3:1), siahala na bodový zisk aj na myjavských kopaniciach, kde má v tejto sezóne prechodný domov tím ŠKF iClinic Sereď. Dlho to vyzeralo, že sa zápas skončí remízou 1:1, no v 87. min skóroval Filip Pankaričan a zariadil víťazstvo Serede 2:1. Tieto mužstvá sa vo Fortuna lige stretli v rovnakom období aj pred rokom. Vlani 28. júla sa z identickej výhry 2:1 taktiež radovali hráči zo Serede.

Majstrovský ŠK Slovan Bratislava pod vedením trénera Jána Kozáka ml. zatiaľ iba víťazí. Po stredajšom triumfe v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 nad kosovským KF Feronikeli (2:1) triumfovali "belasí" aj v ligovom vystúpení proti Michalovciam (3:0). Bratislavčanov nasmerovali za víťazstvom predsezónne posily - už v úvodnej minúte skóroval surinamský obranca Myenty Abena a v 21. min zvýšil na 2:0 krídelník Erik Daniel. Trojbodovú poistku pridal po zmene strán v 70. min Maročan Moha. Zemplínčania sa v sobotu stali prvým tímom, ktorý sa na novom Tehelnom poli predstavil druhýkrát, v apríli prehrali v Bratislave 1:4. V slovenskej metropole sa proti Slovanu predstavili ôsmykrát v histórii a opäť prehrali. Slovan je zatiaľ na svojom novom štadióne v lige stopercentný.

Výsledok - sobota - Fortuna liga 2019/2020 - 2. kolo:

FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:1 (0:1)

Gól: 40. Bílovský (vlastný)

AS Trenčín - MFK Ružomberok 1:1 (1:1) - hralo sa v Žiline

Góly: 9. Julien - 22. Brenkus

ŠKF iClinic Sereď - FK Senica 2:1 (0:0) - hralo sa v Myjave

Góly: 58. Djiby Ba, 87. Pankaričan - 60. Castaňeda

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (2:0)

Góly: 1. Abena, 21. Daniel, 70. Moha

Zostávajúci program 2. kola:

Nedeľa

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava (19.00)

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (19.00)