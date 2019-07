Skvelý výkon na domácich majstrovstvách: Volko k zlatu na 100 m pridal aj titul v štafete

O najhodnotnejší výkon úvodného dňa 72. majstrovstiev Slovenska v atletike v Dubnici nad Váhom sa postarala kladivárka Martina Hrašnová. Svoj už trinásty titul získala výborným výkonom 72,02 m z piatej série pokusov.

Niekdajšia vicemajsterka Európy (2012, 2014) a bronzová medailistka z MS 2009 zaostala v piatych pretekoch v tomto roku iba o 2 centimetre za svojím sezónnym maximom z B-kategórie EP klubov v Tampere, k limitu na OH 2020 v Tokiu jej chýbalo 48 cm.

„Veľmi som chcela splniť olympijský limit 72,50. Cítila som sa výborne, v rozcvičke som hodila za 70 metrov a myslela som si, že mi to poletí ďaleko. Navyše, mala som istotu šiestich pokusov, a preto som mohla od začiatku hádzať naplno,“ opisovala 36-ročná Hrašnová svoju cestu k trinástemu zlatu pre www.atletika.sk. „Lenže bolo to kŕčovité, prvé štyri hody dopadli katastrofálne, robila som v nich veľké chyby. Mrzí ma to, lebo som vôbec nevyužila potenciál, ktorý vo mne je. Žiaľ, v súťaži sa mi zatiaľ nedarí stopercentne predviesť to, čo mám natrénované.“ Šoumen Sagan opäť úradoval: Jeho príchod do cieľa všetkých pobavil

V mužskom kladive Marcel Lomnický potvrdil rolu favorita, vyhral s takmer 14-metrovým náskokom a získal ôsmy titul za sebou výkonom 72,62 m. Piaty z olympiády v Riu 2016 víťazí nepretržite od roku 2012, keď definitívne prevzal štafetu od exmajstra Európy 2010 Libora Charfreitaga. Okrem víťazného hodu z druhej série mal vydarený ešte šiesty pokus – 72,45 m.

Halový majster Európy na 60 m Ján Volko si po výbornom štarte (reakcia pod 0,150) jasne došprintoval na 100 m pre piate zlato za sebou (10,41), keď predtým ako jediný dosiahol v rozbehoch v silnom protivetre (v tom čase fúkal od 1,6 do 3,5 m/s) čas pod 11 sekúnd - 10,69. Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka potom skvelým výkonom na záverečnom úseku pomohol štafete svojho klubu Naša atletika Bratislava k nečakanému víťazstvu na 4 x 100 m. Svrček získal pre Slovensko prvú medailu z Baku: Bronz cyklistu Saganovej akadémie!

Z premiérových seniorských titulov na 800 m sa tešili bežecké talenty kouča Pavla Slouku v AK ZŤS Martin Gabriela Gajanová (2:06,05) a Andrej Paulíny v osobnom rekorde 1:52,18 (doteraz 1:52,40). Mužskú päťtisícku vyhral prvý raz v kariére na M-SR maratónec Tibor Sahajda - aj on okorenil svoje zlato osobným rekordom i slovenským výkonom roka 14:19,47 (doteraz 14:26,37 z P-T-S 2018 v Šamoríne). Bronzový z MEJ v Borase na 400 m prekážok Matej Baluch získal svoj prvý seniorský titul na 110 m prekážok časom 14,79, keď o desatinu predstihol víťaza predošlých štyroch šampionátov Marca Adriena Drozdu. Stanislava Lajčáková ťahá na 100 m prekážok na majstrovstvách SR šnúru 4 titulov, tentoraz získala zlato s veľkým náskokom časom 13,52 pred Luciou Vadlejch (14,00).

V úvodný deň získala najviac titulov banskobystrická Dukla (až päť), po dve zlaté si vybojovali atléti klubu Naša atletika Bratislava, Slávie UK Bratislava, AK ZŤS Martin a AC Stavbár Nitra.