Minister obrany má problém s dobrovoľnou vojenčinou, výcvikom prejde len 44 ľudí: Ako fiasko vyrieši?!

Pôvodne hovorili o stovkách uchádzačov, musia sa uspokojiť s desiatkami záujemcov. Ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (60) spustilo možnosť dobrovoľného vojenského výcviku pred pár rokmi s veľkými očakávaniami.

Realita však ukázala, že Slováci a Slovenky o armádne skúsenosti až taký záujem nemajú. V tomto roku sa totiž programu zúčastní len 44 adeptov, ktorí môžu v budúcnosti pôsobiť ako zálohy slovenských obranných síl. Čo s tým plánujú robiť?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rezort obrany si v plánoch sľuboval vycvičiť aspoň 150 ľudí, čo sa ani zďaleka nepodarilo. Na netradičnú aktivitu lákali viacerými bonusmi - finančným príspevkom či bezplatným ubytovaním aj výzbrojou. Nič z toho však napokon neprilákalo dostatočný počet záujemcov. „V prvom rade treba uviesť, že v počtoch záujemcov o dobrovoľnú vojenskú prípravu sa výrazne odzrkadlil zvýšený záujem o vstup do profesionálnych ozbrojených síl. Po spustení marketingovej kampane na podporu regrutácie a avizovanom zvyšovaní platov profesionálnych vojakov, ktoré chce súčasné vedenie presadiť, sa nám do ozbrojených síl hlási podstatne viac ľudí,“ povedala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Celkovo má ísť až o dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Nespĺňajú podmienky

Problémom však zostáva, rovnako ako v minulosti, aj fakt, že mladí ľudia, ktorí sa prihlásia do dobrovoľnej vojenskej prípravy nespĺňajú podmienky pre zaradenie do výcviku - napríklad zo zdravotnej stránky. „To naozaj nevieme ovplyvniť. Samozrejme, že tento stav nie je ideálny a taký, ako by sme si ho predstavovali. Avšak nemôžeme si dovoliť znížiť kvalitatívne požiadavky na úkor kvality. Tak profesionálna služba v ozbrojených silách, ako aj v dobrovoľnej vojenskej príprave si vyžaduje fyzicky zdatných a psychicky odolných ľudí,“ dodáva Capáková.

„Po ukončení povinnej základnej vojenskej služby neexistovala iná alternatíva pre mladých ľudí, ktorí mali záujem pripravovať sa na obranu vlasti, ako to, že vstúpili do profesionálnych ozbrojených síl, čo však nie všetkým vyhovovalo,“ prízvukuje Capáková s tým, že nie všetkým sa však chce vzdať letných prázdnin a absolvovať náročný výcvik.

Pridávajú novinky

Ministerstvo sa svojho zámeru ponúkať možnosť pripraviť sa na vstup do armády nevzdáva. Do legislatívneho procesu poslali novinky, ktoré majú napríklad zaručiť vyplácanie cestovných nákladov príslušníkom výcviku v súvislosti s návštevou rodiny v rámci Slovenska. Problémom však napriek nárastu záujmu stále zostáva nedostatok vojakov v slovenskej armáde. „Ročne hovoríme o potrebe reálneho doplnenia 600 - 800 vojakov,“ zakončila Capáková.

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, ktorý spolupracuje s OĽaNO, vysvetľuje, že projekt dobrovoľnej vojenčiny je dobrý, ale treba ho zatraktívniť. „Má oveľa väčší potenciál, ako dokáže zvládnuť toto vedenie ministerstva. Problémom je najmä zlé renomé rezortu a veľmi slabý marketing,“ konštatuje Naď. Podľa neho tam ľudia nejdú primárne kvôli peniazom a malo by sa hovoriť o systémových opatreniach, ako službu zlepšiť. „Uľahčiť zamestnávanie týchto ľudí v rámci štátnej služby. Ľudia by mohli tiež po absolvovaní ľahším spôsobom získať zbrojný preukaz či preukaz na SBS,“ myslí si s tým, že by sa malo zvažovať aj rozčlenenie tejto služby na niekoľko víkendov v roku, ktoré nebudú tak časovo náročné. „Keď sa to dobre rozpracuje, tak by to mohla byť zaujímavá alternatíva pre slušných ľudí k rôznym polovojenským skupinám,“ uzavrel Naď.

Koľko uchádzačov prešlo výcvikom

2016 - 31

2017 - 94

2018 - 87

2019 - 44

Koľko chýba príslušníkov v ozbrojených silách

Hodnosť - Skutočnosť - Plán

vojaci, slobodníci, desiatnici - 5 451 - 7 487

čatár, rotný, rotmajster - 4 614 - 6 136

poručík, major, plukovník - 3 079 - 4 309

Spolu 13 146 - 17 932

Fakty o dobrovoľnej príprave

 finančný príspevok 1 107 €

 tento rok nastúpilo 44 záujemcov

 výcvik trvá 75 dní na základni v Martine

 účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, stravu, výstroj

 po absolvovaní dobrovoľnej prípravy zložia vojenskú prísahu a budú zdrojom pre aktívne zálohy