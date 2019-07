15-roční chlapci sa pobijú o víťazstvo turnaja v hre Fortnite: Víťaz berie 2,7 milióna eur!

Odštartovalo finále turnajav počítačovej hre Fortnite! Do finálovej stovky sa snažilo dostať až 40 miliónov hráčov z celého sveta.

Niet sa čo čudovať, veď víťaz získa neuveriteľných 2,7 milióna eur. Čiže viac peňazí, ako tenista Novak Đjoković (32) za víťazstvo vo Wimbledone!

Do finálovej stovky sa prebojovali hráči z 30 krajín sveta. Najviac hráčov je z Ameriky, no 14 ich je aj z Francúzska a 11 z Británie. Medzi účastníkmi sú samí chlapci, väčšina má 15 a 16 rokov. „Bude to trochu iné, lebo teraz budem hrať na pódiu, na akom som nikdy nebol. Doteraz som hral len v izbe, no verím si, lebo som veľa trénoval,“ povedal Brit Benjy (15), ktorý dúfa, že vyhrá. Posledných päť mesiacov hral hru 8 hodín denne a za peniaze by chcel kúpiť pre jeho rodinu dom.

„Je to oveľa ťažšie, než si ľudia myslia. Aby som sa sem dostal, hral som 8 až 10 hodín denne niekoľko mesiacov,“ opisuje Kyle (14), ktorý tiež prišiel na turnaj z Británie. Okrem peňazí pre víťaza dostanú miliónové sumy aj hráči na druhom, treťom a štvrtom mieste. S prázdnou peňaženkou však neodídu ani tí, čo sa neumiestnia v prvej štvorke. Každý účastník turnaja dostane 45-tisíc eur. Rodičia sú na nich určite veľmi pyšní a nevyčítajú im, že hraním hier strácajú čas.

Koľko sa zarába v iných súťažiach

Fortnite - 2,7 mil. eur

Wimbledon - 2,6 mil. eur

Golfový turnaj Masters - 1,8 mil. eur

Tour De France - 520-tisíc eur

Ironman - 100-tisíc eur

Newyorský maratón - 90-tisíc eur