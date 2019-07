Bayer hľadá náhradu za Robbena a Ribéryho: V hľadáčiku majú majstra Premier League

Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov kúpil v aktuálnom prestupovom období iba 19-ročného talentovaného útočníka Janna-Fieteho Arpa z Hamburgu a dvojicu francúzskych reprezentačných obrancov - Benjamina Pavarda z VfB Stuttgart a Lucasa Hernándeza z Atlética Madrid.

To však pravdepodobne nebude všetko, zvlášť po tom, ako na konci uplynulej sezóny 2018/2019 po dlhoročnom pôsobení opustili mužstvo ostrieľaní krídelníci Arjen Robben a Franck Ribéry, za ktorých musia v klube nájsť náhradu.

Mníchovčania sa už niekoľko týždňov netaja tým, že ich prioritným transferovým cieľom je Leroy Sané z anglického Manchestru United. Dvadsaťtriročný rodák z nemeckého Essenu hráva za "Citizens" od roku 2016, predtým si obliekal dres Schalke 04 Gelsenkirchen.

Tréner ManCity Josep Guardiola priznal, že by bol najradšej, keby sa mu Saného podarilo udržať v tíme. "Chcem ho v mužstve. Má ponuku na predĺženie zmluvy, čaká sa iba na jeho podpis," vyhlásil 48-ročný Španiel podľa webu transfermarkt.com. Zároveň však dodal, že Sanému nebude brániť v odchode, ak ho bude srdce ťahať do Bayernu. "Nie je to v našich rukách. Musí sa rozhodnúť. Ak chce ísť, môže tak učiniť, ale budeme z toho veľmi smutní. Dúfajme, že zostane," doplnil niekdajší kormidelník práve spomenutého Bayernu aj FC Barcelona.

Manchester City údajne požaduje za Saného odstupné viac ako 100 miliónov eur. Hráč má na Etihad Stadium ešte dva roky platný kontrakt. Ak by k tomuto transferu napokon došlo, bol by to najdrahší prestup v histórii bavorského veľkoklubu. "Naši zástupcovia mu predostreli jasný plán. Leroy vie, čo môže v Bayerne očakávať. Ak sa hráč takýchto kvalít rozhodne pripojiť k nášmu mužstvu, bude vedieť, aké sú jeho povinnosti," povedal pre Sport Bild tréner Bayernu Niko Kovač.