V nedeľu je na programe Tour de France záverečná 21. etapa s cieľom na Elyzejských poliach v Paríži.

Slovenský cyklista Peter Sagan sa nezapojil do boja o sobotňajšie etapové víťazstvo a sústredil sa na splnenie limitu. Nikto z konkurentov ho už nemôže bodovo predstihnúť v súťaži o zelený dres.

Na svoje si teda v 21. etape prídu šprintéri, ktorí zabojujú o prestížne víťazstvo. Peter Sagan v minulosti skončil pod Eiffelovkou dvakrát druhý a aj teraz bude patriť k favoritom. "Bola to krásna Tour. Zajtra ideme do Paríža a uvidíme, ako to dopadne. Bolo by skvelé vyhrať," cituje Sagana web sports.yahoo.com.