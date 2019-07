Skvelý futbalový príbeh z Česka: Miesto práce išiel hrať ligu proti Sparte

Obranca českého futbalového klubu FK Jablonec Jiří Váňa sa musel niekoľkokrát uštipnúť, kým naozaj uveril, že ho v tridsiatich rokoch čaká premiéra v najvyššej ligovej súťaži.

Minulý víkend nastúpil v základnej zostave v strede jabloneckej defenzívy v zápase na ihrisku Sparty Praha. Napriek prehre 0:2 po stretnutí na Letnej neskrýval nadšenie z toho, ako sa s ním pohral futbalový osud.

"Som odchovanec Jablonca a toto bola pre mňa neskutočná vec. Futbal som už mal iba ako koníček. Už to, že som sa dostal do divízie a rok som mohol hrať tretiu ligu, bol pre mňa splnený sen. Zahral som si aj v Českom pohári proti Jabloncu, ale toto je úplne niečo iné," vyhlásil podľa klubového webu Váňa, ktorý po hosťovaniach v nižších súťažiach od začiatku tejto sezóny pôsobil v jabloneckom "béčku".

V pondelok, niekoľko dní pred zápasom Sparta - Jablonec, prišiel normálne do práce v libereckej projektantskej spoločnosti. Zrazu však zazvonil telefón a v priebehu niekoľkých sekúnd sa z neho stal ligový futbalista. Tréner Petr Rada mu do telefónu povedal: "Chýbajú nám traja stopéri. Počítam s tebou. V sobotu budeš hrať proti Sparte."

Čo si v danej chvíli Váňa pomyslel? "Myslel som si, že je to sranda, tak som sa trénera opýtal: ´Čo tam akože budem robiť?´ V utorok som sa však hlásil na tréningu a veľmi som sa tešil. Týždeň som odtrénoval a teraz som tu. Zázrak," poznamenal Váňa, ktorý si pre futbalové povinnosti musel vziať v práci dovolenku. "Neboli z toho príliš nadšení, zvlášť keď všetci vrátane šéfa fandia Slovanu Liberec. Tréner však povedal, že keby veľmi protestovali, zavolá do firmy. Nakoniec sa všetci prišli na mňa pozrieť do Prahy," doplnil s úsmevom.

Tréner Rada debutanta po stretnutí pochválil. "Tento chlapec obstál a pomohol nám. Boli tam nejaké chyby, ale vzhľadom na to, že chodí do práce a prvýkrát nastúpil v lige, mu nemôžeme nič vyčítať. Vytrhol nám tŕň z päty," povedal 60-ročný niekdajší kouč českej reprezentácie (2008-2009).