Matka štyroch detí prezradila, ako sa jej podarí mesačne ušetriť aj 300 eur: Mali by ste na toto žalúdok?!

Skromná mamička štyroch detí prezradila ako vie ušetriť asi 300 eur mesačne hrabaním sa v odpadkoch za supermarketmi.

Stacey Cole (33) z amerického Utahu sa hrdí tým, že dokáže v smetiakoch nájsť čokoľvek, čo do domácnosti potrebuje. Podľa informácií portálu The Sun, veci ako mydlá alebo detské hračky si pre seba a svoje deti zabezpečuje pomocou metódy "dumpster diving", v preklade ponáranie sa do smetiakov.. "Sme veľmi skromná rodina a nehanbíme sa za preberanie odpadu. Získavame tak dobré a užitočné veci," vysvetlila Stacey.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Stacey verí, že jej láska k prehľadávaniu smetiakov vznikla už v detskom veku. Jej otec našiel záľubu v šetrnom spôsobe života a začal opätovne používať vyradené veci. "Nemrhali sme ničím. Moji rodičia boli experti vo využívaní vecí, ktoré už nikto nechcel," dodala. Tento zvyk so Stacey vydržal až do dospelosti. Vyjadrila sa, že nikdy nerozumela ľudskej márnotratnosti, keďže jedlo a cennosti sú v podstate peniaze. Stacey trvá na tom, že jej deti River (12), Molly (10), Thomas (8) a Wesley (6) milujú všetko, čo počas svojich nočných záťahov na smetiaky nájde.

Tvrdí, že jej rodina vie takto ušetriť mesačne od 50 do 300 eur, ktoré potom môžu použiť napríklad na zábavu. "Niektoré veci predávam na garážových predajoch, niektoré cez internet. Niektoré veci, ktoré nepoužijeme dokonca darujem, pretože ich môže využiť niekto iný," vysvetlila. "Veľa som toho už venovala charite a potravinovým bankám, veci rozdávam aj priateľom a rodine, ktorí občas majú aj špecifické požiadavky na to, čo im mám pohľadať," povedala Stacey.

To, čo Stacey nájde, aj dôkladne očistí. "Všetko vždy umyjem a to, čo sa zdá byť skazené, vyhodím. Deti sa potom tešia, keď doma máme nejaké sladkosti, pretože kupovať ich nemienim," dodala. Vysvetlila aj techniku akou to robí. "Chodím v noci, aby som nenarazila na niekoho, kto v supermarkete pracuje. Vleziem do smetiaku, ktorý za sebou zatvorím, aby ma nikto nevidel," objasnila Stacey. "Každý v mojej rodine o mojom životnom štýle vie a bežne im aj rozprávam o mojich úlovkoch. Myslím si, že vačšine z nich to neprekáža, no zdá sa mi, že tomu úplne nerozumejú," podotkla. "Môžem povedať, že takýto jednoduchý šetrný spôsob života je dostatočne uspokojujúci. Ušetríme ročne veľa peňazí, ktoré potom môžeme minúť na oveľa dôležitejšie veci," povedala Stacey nakoniec.