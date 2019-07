Krátkodobé pobyty v Británii by aj po brexite mali byť bez víz: Pas a občiansky sa dajú použiť do roku 2020

Ľudia, ktorí budú chcieť po brexite prísť na územie Spojeného kráľovstva na menej ako tri mesiace, zrejme nebudú potrebovať víza.

Pre vstup do Spojeného kráľovstva bude potrebný platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Obidva doklady je možné použiť do 31. decembra 2020. Poukazuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. "Súčasné podmienky môžu byť v budúcnosti zmenené, preto bude potrebné sledovať prípadné zmeny, úpravy a doplnenia," upozorňuje ministerstvo zahraničných vecí.

Občanov Spojeného kráľovstva, ktorí budú cestovať na Slovensko, bude čakať dodatočné overovanie, napríklad o dĺžke a účele pobytu. Na cestovanie budú potrebovať doklady s platnosťou najmenej desať rokov, ktoré musia platiť aspoň tri mesiace po plánovanom odchode z Európskej únie (EÚ), píše sa v brožúre MZVaEZ SR. "Po brexite štátni príslušníci Spojeného kráľovstva už nebudú môcť využívať zjednodušené postupy, ktoré používajú občania EÚ na vonkajších hraniciach EÚ, a nebudú sa môcť zaradiť do oddelených koridorov pre EÚ," zdôrazňuje ministerstvo zahraničných vecí. Európska komisia navrhla, aby občania Spojeného kráľovstva boli po brexite oslobodení od víz v prípade krátkodobých pobytov, pripomína MZVaEZ SR.