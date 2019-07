Policajtku vždy v práci tlačila vesta, dozvedela sa zdrvujúcu príčinu: Začal sa boj o život!

Mladá policajtka prezradila, ako si potenciálne zachránila život včasným odhalením rakoviny.

Samantha Woods (33) z britského Normantonu začala pociťovať jemnú bolesť v ľavom prsníku vždy, keď si do práce obliekla nepriestrelnú vestu, informoval portal The Sun.Raz si dokonca u nadriadeného požiadala o povolenie objednať si novú. Bolesť však neprestávala a rozhodla sa o to podeliť s kamarátmi. Tí ju povzbudili, aby šla na kontrolu k lekárovi.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Samantha išla do nemocnice Pinderfields, kde si konzultantka všimla malú priehlbinu na boku jej bradavky. Diagnózu sa dozvedela 28. júna, po absolvovaní magnetickej rezonancie a niekoľkých biopsií. Neočakávaná rakovina prsníka v skorom štádiu dala veci ihneď do pochodu. Akonáhle bolo možné, Samantha podstúpila vyčerpávajúcu trojhodinovú lumpektómiu, čo je operácia na odstránenie nádoru so zachovaním prsníka.

Samantha teraz musí čakať niekoľko mučivých týždňov, kým sa dozvie, či bola operácia úspešná. Vyjadrila sa, že by sa o rakovine tak skoro nedozvedela, nebyť stískajúcej nepriestrelnej vesty. "Neprestávala som myslieť na to, čo by bolo, ak by som tú vestu nenosila. Ako dlho by mi trvalo, kým by som si niečo všimla? Mohlo to dopadnúť oveľa horšie," povedala. "Každý deň si vestu na seba obliekam a bolí to stále rovnako, no nemôžem uveriť tomu, že mi to pravdepodobne zachránilo život."

Ak by bola operácia úspešná, Samantha by bola neskôr podrobená dennému ožarovaniu po dobu piatich týždňov. Momentálne však vyzýva všetkých, ženy aj mužov, aby tiež išli k lekárovi na kontrolu. "Chcem sa podeliť s mojím príbehom, pretože nemusíte mať príznaky. Ja som nemala žiadne viditeľné, žiadne varovné signály rakoviny," povedala Samantha. "Občas to jednoducho nie je pozorovateľné, tak ako u mňa. Môže sa to stať hocikomu," dodala.