Publicista Hrabko komentoval Matoviča: Rezerváciou Námestia SNP neporušil žiadny zákon ani nepísané pravidlá

Líder OĽaNO Igor Matovič rezerváciou Námestia SNP v Bratislave na oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie neporušil žiadny zákon ani nepísané pravidlá.

A pravdu má aj v tom, že hnutie Za slušné Slovensko nie je občianskou, ale politickou organizáciou blízkou stranám Progresívne Slovensko, Spolu-OD a vznikajúcemu subjektu Andreja Kisku Za ľudí. V diskusii na Tablet.tv to vo štvrtok 25. júla povedal publicista Juraj Hrabko. "Ja často nesúhlasím s tým, ako robí politiku Igor Matovič. Ale v tomto prípade mu dávam za pravdu, lebo inak by som poprel sám seba. Ja som Za slušné Slovensko označil za politickú organizáciu už v čase pred komunálnymi voľbami. Ale mohli by sme to stopovať ešte aj ďalej, po zrušenie zhromaždenia po pohovore v Prezidentskom paláci," poznamenal Hrabko. Hnutie Za slušné Slovensko totiž po rozhovore s vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom zrušilo pripravované zhromaždenie, ktorého účastníci by veľmi pravdepodobne žiadali predčasné voľby.

Neskôr, v komunálnych voľbách, aktivisti hnutia Za slušné Slovensko podporili len kandidátov blízkych novým stranám. A podľa Hrabka prekročili hranicu občianskeho aktivizmu aj vtedy, keď žiadali personálne zmeny vo vnútri strany Smer-SD. "Ľudia môžu na námestiach požadovať čokoľvek, aj pád vlády a predčasné voľby, výmenu ministrov či predsedu parlamentu. Ale občianski aktivisti sa dostanú za čiaru, keď verejne požadujú zmeny v straníckych štruktúrach konkrétnej strany. To je už za čiarou, to nie je občiansky, ale politický a stranícky aktivizmus. Ak chcú meniť pomery v strane, majú do nej vstúpiť a tam sa o to snažiť," upozornil Hrabko.

Na otázku, či sa po aktuálnej slovnej prestrelke dá očakávať, že oslavy Nežnej revolúcie sa uskutočnia prioritne v znamení predvolebných kampaní politických strán, Hrabko reagoval, že zrejme áno. "Keďže bude predvolebná kampaň už prebiehať, tak to nemožno vylúčiť. Ale nemyslím si, že to je až také dôležité. Pri tých oslavách je podstatné, ako sa k nim postaví štát, štátne inštitúcie a organizácie vrátane verejnoprávnych," dodal.

A čo sa týka sporu opozičných strán, podľa Hrabka je dnes už jasná jedna vec: OĽaNO už nie je možné vynechať z osláv. "Keďže si zarezervovalo námestie. Môžu tam byť aj iné politické značky, ale značka OĽaNO tam bude určite. Ale Igor Matovič v tomto prípade nijako neporušil zákon, pravidlá, jednoducho bol iba rýchlejší. Istým spôsobom tým naplnil aj jednu z ideí novembra, podľa ktorej má mať každý rovnaké šance a možnosti. Za to, že sa ostatní zobudili neskôr, za to on nemôže," uzavrel Hrabko.

Dodal, že na jeseň sa podľa neho opozičné strany zrejme vrátia k rozhovorom o spolupráci, otázne sú skôr ich výsledky. "Závisí od taktiky jednotlivých strán, čo bude pre ne výhodnejšie. Rokovanie podľa mňa nikto priamo neodmietne, predsa len, sme už blízko pred voľbami a maslo by ostalo na hlave toho, kto by sa odmietol zúčastniť na rokovaniach s politicky príbuznými stranami. To znamená, že rokovania budú, ale ako sa vyvrbia, to si vôbec netrúfam odhadovať. Dôležité bude rozlišovať medzi rečami a skutkami," povedal Hrabko.