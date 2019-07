Svetová zdravotnícka organizácia informuje: Štáty občanom fajčenie skomplikovali, nepomáhajú im však prestať

Množstvo štátov svojim občanom skomplikovalo a predražilo fajčenie, avšak nezaviedli dostatok opatrení na to, aby im pomohli s fajčením prestať.

Vo svojej správe to v piatok uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra DPA. Takmer päť miliárd ľudí, alebo 65 percent svetovej populácie, žije v krajinách, ktoré zaviedli aspoň jedno z odporúčaní WHO v boji proti fajčeniu, čo je štyrikrát viac než v roku 2007. Avšak len 2,4 miliardy ľudí žijú v krajinách, ktoré aktívne pomáhajú svojim obyvateľom s fajčením prestať. WHO v tejto súvislosti štátom odporúča, aby doktori počas zdravotných prehliadok fajčiarom pomáhali a radili.

Krajiny by mali podľa WHO tiež zavádzať linky pomoci, ktoré môžu fajčiarom poskytnúť osobnejšiu pomoc a podporu. Mnohé opatrenia pritom podľa organizácie môžu dobre fungovať tandemovo. Ako príklad uviedla WHO Brazíliu, ktorá zaviedla grafické varovania na škatuľkách od cigariet a následne zaznamenala podstatný nárast volaní na núdzovú linku. Organizácia odhaduje, že každý rok zomrie na následky fajčenia osem miliónov ľudí, pričom fajčenie taktiež ročne spôsobuje škody v hodnote 1,4 miliardy dolárov (1,25 miliardy eur) na zdravotných nákladoch a zameškaných pracovných hodinách.