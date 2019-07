Muž obvinil expremiéra zo sexuálneho zneužívania: Po rokoch vyplávala na povrch šokujúca pravda!

Britská polícia dlhé roky pilne vyšetrovala tajný spolok, ktorého členmi mali byť vysokopostavení britskí politici z minulých desaťročí, a ktorého účelom existencie bolo pravidelné sexuálne zneužívanie malých chlapcov.

Po tom, čo policajti na vyšetrovanie tohto prípadu minuli vyše dvoch miliónov britských libier (približne 2,2 milióna eur), zistilo sa, že tieto obvinenia boli kompletne vymyslené. Londýnsky súd v piatok odsúdil autora týchto falošných obvinení na 18 rokov väzenia.

Paedophile Carl Beech and his web of lies about the Westminster sex abuse ring | @evansma https://t.co/qKJnno4nek — The Telegraph (@Telegraph) 22 July 2019

"Sexuálne ho uspokojovalo, keď do detailov popisoval násilné sexuálne zneužívanie mladých chlapcov," povedal v piatok sudca o dnes 51-ročnom Carlovi Beechovi. Ten sa ešte v roku 2012 obrátil na políciu s tým, že v 70. a 80. rokoch minulého storočia patril do okruhu chlapcov, ktorých pravidelne drasticky sexuálne zneužívali vysokopostavení predstavitelia krajiny. Zo sexuálneho zneužívania Beech obvinil okrem iných expremiéra Edwarda Heatha, exministra vnútra Leona Brittana a bývalého šéfa britskej armády Edwina Bramalla.

Carl Beech: Accuser of 'VIP paedophile ring' named https://t.co/thhp0IMp4K — John Sweeney (@johnsweeneyroar) 3 December 2018

Ten sa na pojednávaní pre svoje chatrné zdravie vo veku 81 rokov nezúčastnil, no v stanovisku, ktoré súdu poslal, podrobne popísal, ako mu falošné obvinenia zo strany Beecha zničili život. Okrem iného popisoval, ako mu do bytu vtrhli dvadsiati policajti, zatiaľ čo jeho manželka ležala na smrteľnej posteli. Zomrela predtým, ako mohol očistiť svoje meno.

Hoci Beechovi jeho obvinenia dlho verili nielen policajní vyšetrovatelia, ale aj britské médiá, v roku 2016 prišiel zlom vo vyšetrovaní a vo verzii, ktorú Beech dlhé roky prezentoval, vyšetrovatelia objavili trhliny. Pri následnej kontrole v jeho byte našli policajti stovky materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, a tiež to, že Beech nainštaloval kameru na toaletu, kde filmoval malého chlapca.