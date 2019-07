Žena si pod okom našla nenápadný fliačik: Vyšetrenie u lekára odhalilo hrozivú diagnózu

Pred rokom si Gibson Miller (24) všimla drobnú bodku pod ľavým okom. Teraz varuje všetkých, aby používali opaľovacie krémy, slnečné okuliare a klobúky na ochranu každého kúska svojho tela.

Ružový fliačik vyzeral ako vyrážka, ale nikdy nezmizol. Gibson sa bála a tak išla k dermatológovi na kontrolu kože. Jej inštinkt bol správny - mala karcinóm bazálnych buniek 1. stupňa, píše portál Today. „Nikto iný by si to nevšimol, tak veľmi to bolo maličké. Spätne som si pozerala staré fotky a mala som to tam približne tri roky. Ale skutočne som nad tým začala premýšľať až pred rokom,“ povedala učiteľka na strednej škole v Manhattane Gibson.

Gibson je súčasťou znepokojujúceho trendu medzi mladými ženami. Výskyt rakoviny kože rapídne narastá u žien vo veku 18 až 39 rokov. Výskumy zdieľané na nedávnom stretnutí Americkej dermatologickej akadémie zistili, že v rokoch 1970 až 2009 sa miera melanómu zvýšila pre túto skupinu o 800 %. Melanóm, najsmrteľnejšia rakovina kože, je druhou najbežnejšou rakovinou u mladých žien. Podiel iných rakovín kože, ako sú karcinómy bazálnych buniek a skvamóznych buniek, sa tiež prudko zvýšil o 145 %, resp. 263 %.

Keď mala Gibson 9 rokov, začala hrať tenis a pokračovala v tom aj počas strednej a vysokej školy, čo znamenalo, že bola neustále vonku. Pripúšťa, že opaľovací krém začala používať až na vysokej škole a aj to nie veľmi pravidelne. „Viac som si ho aplikovala na tvár a plecia,“ vysvetlila. Nerada nosila slnečné okuliare a tak oblasť jej očí nebola ničím chránená. „Sem tam som nosila klobúk, ale inak som sa o to nestarala,“ povedala.

Dr. James Chelnis, ktorý je okuloplastický chirurg v New Yorku, liečil Gibson a tiež sa vyjadril, že často stretáva pacientov, ktorí majú rakovinu blízko očí, pretože si ich zabúdajú chrániť. „Okolo očí si zvyčajne nikto nedáva veľkú dávku opaľovacieho krému a tak nie sú chránené. Je pravda, že čiapka a slnečné okuliare sú nápomocné, ale je dôležité si vybrať tú najsprávnejšiu ochranu,“ vyjadril sa pre portál Today.

Nalieha na ľudí, aby používali opaľovacie krémy s oxidom zinočnatým a titánom, ktoré poskytujú fyzikálnu blokádu pred slnkom a väčšiu ochranu. Zdôrazňuje však, že ľudia si musia opaľovací krém nanášať aj okolo očí a na viečka. V niektorých ojedinelých prípadoch musel pacientovi s rakovinou na viečkach odstrániť celé očné viečka, aby mu pomohol, a to môže viesť k ďalším komplikáciám.

Keď sa Gibson dozvedela, že má rakovinu, obávala sa. „Hodnotila som matematické finále detí. Prešla som do vedľajšej miestnosti a začala som veľmi nadávať. Som človek, ktorý potrebuje mať vo všetkom logiku. Pomyslela som si: Aké sú moje ďalšie kroky?“ opisuje svoje prvé pocity.

Začala skúmať možnosti liečby. Blízkosť miesta k jej očiam spôsobila, že odstránenie bolo náročné. Chirurg musel nielen odstrániť malé miesto, ale tiež sa musel uistiť, že v okolitom tkanive pod očami sú jasné okraje. Až potom jej mohol lekár ranu uzavrieť tak, aby jej neostala veľká nevzhľadná jazva.

1. júna podstúpila operáciu na odstránenie rakovinového nádoru a nasledujúci deň rekonštrukčnú chirurgiu. „To, čo môže vyzerať ako malý rakovinový nádor, sa môže skutočne rozšíriť na väčšiu oblasť,“ vysvetlil jej lekár.

Do týždňa sa Gibson jazva zahojila. Teraz, keď vychádza von, nosí klobúk aj slnečné okuliare a natiera sa krémom na opaľovanie. „Na moju tvár nedopadajú slnečné lúče. Všetkým hovorím, aby používali opaľovací krém. Nestojí to za to,“ uzavrela Gibson.