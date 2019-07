Nechcel viac znášať klebety: Réway si urobil test na drogy a ukázal výsledky

Bol považovaný za jeden z najväčších talentov slovenského hokeja. Martina Réwaya (24) ale zastavilo v sľubne sa rozvíjajúcej kariére ťažké zranenie. Teraz je však späť a dokonca si môže zahrať po boku legendárneho Jaromíra Jágra.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Všetko smerovalo k tomu, že absolvuje skúšku v Sparte Praha, ale napokon nedošlo k dohode a Martin zamieril na skúšku do Jágrovho Kladna.

"Réway je určite talentovaný hráč. Záleží však na ňom, ako tú šancu uchopí. Veľa ich už mať nebude. Vedeli sme, že oňho má záujem Sparta a rešpektovali sme to, keďže je to ich hráč. Čakali sme, ako sa dohodne so Spartou," poznamenal 47-ročný Jágr pre web isport.cz.

Svojich fanúšikov však Réway šokoval, keď na sociálnej sieti zverejnil fotografiu svojho testu na zistenie zakázaných látok v tele.

Slovenského hokejistu podľa jeho slov vytočili medializované informácie o tom, že za jeho koncom v Sparte je to, že odmietnol podstúpiť testy na alkohol a drogy. "Ako vidíte na týchto testoch, takisto ako na zdravotných testoch som bol už 4. 7. na požiadavku Sparty. Nemal som žiadny problém tieto testy absolvovať," odkázal šíriteľom klebiet Réway.