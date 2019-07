Rumunsko zablokovalo zásielku ruskej vojenskej techniky pre Srbsko: Odvoláva sa na sankcie

Rumunsko zablokovalo ruskú zásielku tankov a iných obrnených vozidiel do Srbska. Bukurešť tento krok obhajovala odkazom na medzinárodné sankcie, ktorým Rusko čelí pre konflikt na Ukrajine.

S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie rumunského ministerstva zahraničných vecí o tom informovali agentúra AP a spravodajský portál Romania Insider. Ruské ministerstvo obrany medzitým podľa agentúry Interfax danú správu poprelo.

Rumunský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení zdôraznil, že nemohol zásielke ruskej vojenskej techniky udeliť povolenie na tranzit po Dunaji do Srbska pre embargo, ktoré na Moskvu v roku 2014 uvalila EÚ.

Belehrad sa na neudelenie povolenia sťažoval ešte na začiatku mesiaca. Ako uviedol portál Romania Insider s odvolaním sa na vojenského analytika a poslanca srbského parlamentu Miroslava Lazanského, daný krok Bukurešti je v Srbsku vnímaný ako porušenie dohovoru o režime plavby na Dunaji.

Ruské ministerstvo obrany medzitým vyhlásilo, že "po Dunaji nezasielalo do Srbska žiadnu zásielku vojenskej techniky", pričom predmetnú informáciu označilo za "absolútnu lož". Už v roku 2017 neumožnili Rumunsko a Bulharsko Moskve, aby do Srbska poslala zásielku stíhacích lietadiel MiG-29. Rusko muselo stroje následne rozobrať, previesť do Srbska po častiach a znova ich poskladať na mieste.

Kremeľ Srbsku už dlhodobo pomáha v budovaní jeho armády. Belehrad by chcel od Moskvy okrem stíhačiek typu MiG a obrnených vozidiel získať aj útočné a transportné helikoptéry, ako aj systémy protivzdušnej obrany.