Uprostred sezóny rozkopú hlavný ťah: Vo Vysokých Tatrách sa začala rekonštrukcia rušnej cesty

Je toto možné?! Po troch rokoch od ohlásenia novej rekonštrukcie najfrekventovanejšej cesty do Tatier došlo k jej realizácii uprostred letnej turistickej sezóny.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, stavebnej firme Strabak, ešte 8 júla. O deň neskôr sa už na ceste objavili aj dopravné obmedzenia. Mechanizmy a robotníkov by ste tam však hľadali márne. Tento týždeň je to o niečo lepšie - Nový Čas na stavbe našiel dva stroje a päť ľudí. Čo bude ďalej?

Opravu cesty za viac ako 2,8 milióna eur začali v týchto dňoch, uprostred letnej turistickej sezóny. Na najfrekventovanejšej a najvyťaženejšej ceste medzi Popradom a Starým Smokovcom síce nevidíte žiaden výrazný stavebný ruch, ale na viac ako päťkilometrovom úseku vám dopravné značky prikážu ísť 30 km/hod. Tento stav má trvať minimálne 8 mesiacov. „Komunikácia sa odfrézuje a zosilní. Cesta sa po rekonštrukcii už nebude vlniť a bude stabilnejšia. Stavbári budú robiť aj počas víkendov. Pri najväčšom nápore turistov budú práce prispôsobovať aktuálnej dopravnej situácii,“ prezradil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Prešovský župan Milan Majerský vraví, že s rekonštrukciou chceli začať už pred vyše rokom.„Zdržala nás kontrola verejného obstarávania. Verím, že tie najzložitejšie časti rekonštrukcie stihne zhotoviteľ zrealizovať do konca jesene tohto roka, čo sa týka dopravného obmedzenia, to je dané po rokovaní s dopravnou políciou a dopravným úradom. Termín dokončenia by sme chceli skrátiť z 8 na 6 mesiacov.“ Je presvedčený o tom, že v zimnej sezóne na tomto úseku nebude žiadny dopravný problém. Zástupca stavbárov však priznal, že termín aj cena môže byť iná.

„Je to živá stavba a môžu sa tu vyskytnúť aj nepredvídané stavebné úkony, ktoré čas predĺžia a, samozrejme, zdvihnú cenu. Už teraz sme zistili, že dažďové vpusty a kanály sú úplne zanesené, s čím sa v projekte nerátalo,“ konštatoval riaditeľ východnej divízie spoločnosti Strabag Peter Šulek. Dokončenie je naplánované na 30. jún 2020, lebo cez zimu bude stavba odstavená. „Všetci na nás nadávajú, ale v podstate môžu byť radi, že sa cesta vôbec opravuje,“ uzavrel zamestnanec zhotoviteľa.

Opravujte cesty, ale s rozumom

Dita (37), pracujev neďalekej reštaurácii:

- Cesta si naozaj zaslúžila opravu. Ale nechápem, prečo na nej už dva týždne nikto nerobí a povolená rýchlosť 30 km/hod. je už osadená? To som zvedavá, ako to tu bude na Medvedie dni, ktoré začínajú v stredu.

Janka (37) a Danka (34) z Popradu:

- Nechápeme, prečo tú cestu opravujú v strede sezóny?

Ján (48) z Trenčína:

- Odbočili sme z diaľnice a zrazu sme boli medzi zábranami. Tatry asi nie sú vhodné pre autá.