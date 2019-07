Shiffrinová ako ju nepoznáte: Vlhovej súperka ukázala skrytý talent

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (24) ukázala, že by sa uživila aj mimo zasnežených svahov.

Hlavná súperka Petry Vlhovej pridala na svoje konto na sociálnej sieti video, v ktorom hrá na gitare a spieva pieseň Old Fitzroy. "Nemám na to veľa času, no keď hrám, robí ma to šťastnou," napísala Mikaela k videu.

Fanušikovia americkej superhviezdy sú z jej talentu nadšení. "Nádherné, neskutočné," napísala jedna fanúšička. "Spievaš si aj počas jazdy na svahu?" spýtal sa ďalší. "Som poctený, znieš úplne skvele. Oveľa lepšie ako niektorí, ktorí sa spevom živia," vychválil lyžiarku ďalší priaznivec.