Z 350 migrantov, ktorí stroskotali pri Líbyi, prežilo 145: Zachránení prehovorili o chvíľach hrôzy

Líbyjská pobrežná stráž v piatok vytiahla z mora 62 tiel utečencov, s ktorými sa potopili lode pri líbyjských brehoch v noci na štvrtok. Podľa tripoliskej agentúry proti nelegálnej imigrácii bolo na lodiach 350 ľudí, z ktorých 145 bolo zachránených a vrátených do Líbye, uviedla agentúra AP.

Podľa agentúry AFP sú medzi zachránenými hlavne Etiópčania, ostatní boli Palestínčania, Sudánci a tiež Eritrejci.

Agentúra AFP s odvolaním sa na líbyjský Červený polmesiac oznámila, že sa podarilo vyloviť telá 62 ľudí. Pátranie po telách vyplavených z mora má pokračovať v noci aj v sobotu. Zdroj AFP z Červeného polmesiaca tiež povedal, že zatiaľ nie je možné poskytnúť presný údaj o počte mŕtvych.

Jeden zo zachránených Eritrejčanov povedal, že loď, na ktorej bol, sa začala potápať hodinu po vyplávaní. Na palube podľa neho boli hlavne ženy a väčšina sa utopila. "Všetci, ktorí sa utopili, boli ženy, zachránili sa len dve dievčatá," povedal utečenec agentúre AP.

Mnoho z tých, ktorí prežili, bolo prevezených do tábora pri Tripolise, ktorý bol 3. júla zasiahnutý pri nálete. O život vtedy prišlo 50 ľudí. OSN žiadala, aby bol tábor uzavretý, a prevoz ďalších utečencov doň kritizovala. Agentúra AFP citovala nemenovaného člena líbyjskej pobrežnej stráže, podľa ktorého nie je pravdepodobné, že sa bude po obetiach pátrať na otvorenom mori. "Nie sú peniaze a bude sa čakať, až more telá vyplaví," povedal. Presný počet utopených podľa neho nikdy známy nebude.

Skupina zachránených žien bola v meste Chums dočasne umiestnená do mobilných domov, aby nabrala silu. Utečenkyne strávili vo vode šesť hodín. "Vyplávali sme o 23:30 a o hodinu a pol neskôr začala do lode tiecť voda. Egyptský kapitán sa rozhodol vrátiť," povedal Eritrejec Abdalláh Usmán, ktorý sa zachránil. V trase lodi sa objavila veľká loď Turkon Line. "Mysleli sme, že nás zachráni, ale tí ľudia na palube sa na nás len pozerali," povedal Abdalláh. Za pol hodiny bola loď plná vody a motor sa zastavil. "Zostali sme vo vode šesť sedem hodín. Zomrelo skoro 200 ľudí, muži, ženy, deti," pokračoval. "Krátko po úsvite priplávali rybári na malých loďkách a začali nás po piatich prevážať na breh. Trvalo to do deviatich hodín ráno," dodal.

Jeden z rybárov povedal, že na hladine plávali desiatky tiel mŕtvych utečencov. Šéfka únijnej diplomacie Federica Mogheriniová vo vyhlásení uviedla, že utopenie tak veľkej skupiny ľudí je "hroznou pripomienkou" rizík, aké utečenci podstupujú. "Každý stratený život je príliš," stojí vo vyhlásení. OSN stredajšie nešťastie považuje za najhoršiu tohtoročnú tragédiu v Stredozemnom mori.

V čase, keď pokračuje pátranie po obetiach tohto nešťastia, v piatok hovorca líbyjskej pobrežnej stráže ohlásil, že stráž v mori neďaleko Tripolisu zastavila tri gumové člny s 269 ľuďmi, ktorí mierili do Európy. Líbya je najčastejšou predvolenou krajinou pre lode s migrantmi. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) tento rok pri pokuse prekonať Stredozemné more zahynulo alebo je nezvestných 680 ľudí, 3 700 bolo zadržaných a vrátených do táborov v Líbyi. Do Európy od začiatku roka dorazilo 37 000 utečencov, pričom v prvej polovici minulého roka to bolo 46 000 ľudí.