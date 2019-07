Mýtus: EÚ chce zakázať umelé trávniky

V poslednej dobe sa objavili na internete informácie, že EÚ chce zakázať umelé trávniky. Ako to skutočne je? Mali by sa športovci začať obávať? Čo bude so všetkými ihriskami s umelým trávnikom? Skončili nadobro?

Nemáte sa čoho báť. Európska komisia momentálne žiadny návrh na zrušenie ihrísk s umelým trávnikom nepripravuje. Takže nie je potrebné vyvolávať trávnikovú paniku. Vplyv mikroplastov na naše životy Európska komisia neustále zvažuje a bude v tom i naďalej pokračovať, ako čo najlepšie riešiť vplyv plastov na zdravie a životné prostredie. EÚ tiež podporuje rozvoj udržateľných alternatív plastov. Eurokomisia ešte v januári 2018 predstavila svoju plastovú stratégiu. Táto stratégia si berie na paškál najmä jednorazové plasty. Bez povšimnutia však neostali ani nebezpečné, voľným okom ťažko viditeľné mikroplasty. Európska komisia požiadala Európsku chemickú agentúru (ECHA), aby pripravila dokumentáciu o obmedzeniach používania mikroplastových častíc vo výrobkoch akéhokoľvek druhu. Agentúra vypracovala a zverejnila tento dokument (30. januára 2019) a zároveň začala aj verejné konzultácie o mikroplastoch. Tie budú trvať do 20. septembra 2019. Na čo budú slúžiť tieto konzultácie? Význam konzultácií spočíva v tom, že ponúkajú priestor na to, aby sa prediskutovali všetky možné vplyvy obmedzenia mikroplastov v rôznych oblastiach. Verejné konzultácie rovnako pomôžu nastaviť podmienky obmedzenia mikroplastov, stanoviť prechodné časové obdobie, počas ktorého by výrobcovia mali prejsť na výrobu ekologickejších alternatív, ako aj poradiť sa, ako zvládnuť prechod na ekologické alternatívy mikroplastov tak, aby boli náklady ekonomicky únosné. Podľa dokumentácie ECHA o obmedzeniach mikroplastov by sa vďaka novým obmedzeniam mikroplastov mohlo podariť znížiť emisie o 400-tisíc ton a náklady vo výške 9,4 miliardy eur v priebehu 20 rokov. Viac informácií o ďalších euromýtoch nájdete na www.euromyty.sk.