Prekvapivé výsledky testu grilovacích omáčok: Aha, čo predbehlo drahé výrobky

Radi grilujete? K pečenému mäsu neodmysliteľne patria rôzne omáčky.

Český výživový portál Vím, co jím a piju sa najnovšie pozrel na výrobky, ktoré nesú označenie barbecue či BBQ, aby zistil, čo všetko obsahujú a ako sú na tom z hľadiska zdravej výživy. Čo odborníci zistili?

V Česku i na Slovensku konzumujeme veľa soli a pridaných cukrov. Žiaľ, ani mnohé grilovacie omáčky sa nemajú čím chváliť. Aj keď sa pozrieme len na výrobky dostupné v našich obchodoch, vidíme, že niektoré obsahujú abnormálne veľa jedného alebo druhého. Obsah cukrov sa pohybuje od 17,9 do 34,7 gramu na 100 gramov, obsah soli od 1,3 do 5,4 gramu na 100 gramov. „Ako ukázali výsledky senzorického hodnotenia, vyšší obsah soli alebo cukrov neznamenal lepšiu chuť, nech to hodnotíme prostredníctvom atribútu príjemnosti sladkej či slanej chuti alebo celkovým dojmom,“ tvrdí odborný poradca portálu Jiří Brát.

Testované omáčky sa značne líšia aj cenou. Kým tá najlacnejšia stojí 1,22 eura, najdrahšia 4,80 eura. Cena však nič nehovorí o kvalite. „Opäť neplatí, že dražší výrobok by chutil lepšie, naopak, druhý najlacnejší chutil najlepšie,“ dodáva Brát.

Ako majú chutiť

tradičnou surovinou grilovacích omáčok je rajčinový pretlak

jednou z mála výnimiek medzi hlavnými zložkami je sójová omáčka

typická pre ne je údená príchuť, používajú sa dymová aróma, údená paprika, údená soľ

omáčky majú pomerne široké rozpätie obsahu soli a cukrov, ktoré sa významne podieľajú na ich celkovej chuti

Hmotnosť alebo objem?

Niektoré výrobky uvádzajú na obale hmotnosť, iné objem. Deklarovaná hmotnosť je opticky vyššia ako objem výrobku. Na druhej strane obsah soli či cukrov má nižšiu hodnotu na 100 gramov ako na 100 mililitrov.