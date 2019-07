V Indonézii vybuchla sopka Tangkuban Perahu, turisti utekali kadeľahšie: Autentické zábery!

V indonézskej provincii Západná Jáva vybuchla v piatok sopka Tangkuban Perahu, ktorá chrlila stĺpy popola do výšky 200 metrov. Informovali o tom miestne úrady.

Erupcia sopky, nachádzajúcej sa približne 30 kilometrov od mesta Bandung, trvala päť minút a popol padal v okruhu jeden až dva kilometre od krátera.

Nikto neutrpel zranenia, avšak turisti a obyvatelia túto horu urýchlene opúšťali. Úrady ju pre návštevníkov uzavreli a lietadlá dostali upozornenie, aby sa tejto oblasti vyhýbali.

Stratovulkán vysoký 2084 metrov, ktorý je populárnou destináciou pre domácich turistov, naposledy vybuchol v roku 2013, pripomína agentúra DPA.