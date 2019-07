Úzkostlivá mama Sklenaříková sa nechce od dcérky pohnúť: Pri opatrovateľke trpím

Nevie byť bez nej ani minútu! Topmodelka Adriana Sklenaříková (47), ktorá žije s manželom Aramom Ohanianom (64) v Monaku, má od narodenia vytúženej dcérky Niny (11 mes.) úplne iný život, než predtým.

Hoci opatrovateľku spočiatku hrdo odmietala a okolo svojej malej princeznej sa ochotne krútila sama, napokon prijala na pomoc ďalšie ženské ruky. Ako však kráska prezradila, z prítomnosti pestúnky je celá nesvoja a najradšej by sa od dcérky ani nepohla. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Sklenaříková dlhé roky márne túžila po bábätku a keď sa jej tento sen vlani v auguste splnil, dcérka Nina sa stala stredobodom jej vesmíru. Aby si mohla so svojím dievčatkom užiť každý jeden moment, dlho odmietala pomoc v domácnosti. Napokon povolila, no ako milujúca matka striehne na svoju pestúnku ako levica. „Trpím prítomnosťou opatrovateľky, nepáči sa mi to, aj keď je skvelá. Keď nie som s mojou dcérou, niečo mi chýba,” priznala v rozhovore pre Télé-Loisirs otvorene Adriana, ktorá si pred pár mesiacmi nevedela ani vo sne predstaviť, že by jej dcérku zobrala do náručia cudzia žena.

„Ninka je dobré dieťatko, a keďže platí, že Adriana nechce žiadnu pestúnku, aby si chvíle s dcérkou čo najviac užívala, nosí ju všade so sebou,“ povedal modelkin manažér Miro Šimonič Novému Času ešte začiatkom roka. Hoci sa situácia odvtedy zmenila, je jasné, že Sklenaříková sa o svoju malú princeznú najradšej stará sama.

Odmieta kšefty

Topmodelka je zjavne odhodlaná obetovať skutočne všetko, len aby sa nemusela pohnúť od svojho malého pokladu, ktorý v auguste oslávi prvé narodeniny. Keďže Adriane to ide nielen na módnych mólach, ale aj pred televíznou kamerou, na kanáli France 2 už sedem rokov moderuje dokumentárnu reláciu Tajomstvá ľudského tela. Táto práca si vyžadovala aj časté cestovanie po svete, čo si však teraz šťastná mamička nevie a ani nechce predstaviť.

Spoluprácu preto tentoraz odmietla. „Mohla by som si to užívať, trochu dýchať... Môj manžel povedal, že by sme mohli aj z času na čas ísť spolu na večeru. Ale v mojom srdci by som prežívala nepokoj,” dodala prominentná mamička, pre ktorú je dcérka na absolútnom vrchole všetkých priorít.