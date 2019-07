Vysnívaná práca v Dubaji: Stačí splniť jednu úlohu v púšti a dostanete 35 000 eur

Ponuka práce, aká sa len tak nevidí! Anglický internetový obchod pre milionárov Hush Hush hľadá nových zamestnancov.

Zaplatí im letenky do Dubaja, ubytovanie, stravu aj 35-tisíc eur. Jediné, čo od nich chce: aby pátrali v púšti po opustených autách ako Ferrari či Lamborghini.

Táto ponuka práce môže mnohých zaskočiť. Nejde však o žiadny trik. V Dubaji to totiž funguje tak, že ak si boháč kúpi drahé auto, no potom ho zastihne finančná kríza, utečie z krajiny a nechá ho opustené v púšti. Niekedy dokonca aj rovno na ulici. Ferrari, Lamborghini či Rolls-Royce tak zapadajú prachom. Každoročne zostane v Dubaji približne 3 000 takto opustených áut. Ak si poň majiteľ nepríde do 15 dní od doručenia výzvy a nikto ho ani nestihne ukradnúť či privlastniť si, skončí v dražbe za zlomok pôvodnej ceny.

Internetový obchod Hush Hush chce tieto autá zaradiť do svojej ponuky. Na stránke teda nebudú v ponuke už len luxusné šperky, súkromné hotely na Floride či helikoptéry, ale aj športiaky. „Dúfame, že nájdeme niekoho, kto má vášeň pre autá a hľadanie fi nančných spoločností, s ktorými by rokoval pred tým, ako budú autá zabavené úradmi. Je to úžasná príležitosť, takže sme zvedaví, kto sa prihlási,“ povedal zakladateľ obchodu Aaron Harpin (29).