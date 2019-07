Ženu ovládol záchvat zúrivosti: Vo fast foode spôsobila chaos, predavačka nestačila chytať veci

Na internete sa objavilo bizarné video z londýnskej prevádzky KFC, ktoré ukázalo neznámu ženu v záchvate zúrivosti. Nie je známe, čo vyprovokovalo hádku medzi zamestnankyňou a zákazníčkou, no vyústilo to do bitky, pri ktorej zákazníčka hodila po zamestnankyni kužeľ.