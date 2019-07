Francúzsky cyklista Julian Alaphillipe sa stal hviezdou tohtoročnej Tour de France.

V žltom drese ostal aj po náročnej 18. etape a užíval si tak pozornosť celého sveta. Jazdec zo stajne Quick Step po dojazde horskej etapy prijímal gratulácie od známych a všimol si, že blízko stojí malý chlapec, ktorý sa v daždi trasie od zimy.