Ledecká neprestáva prekvapovať: Tretie olympijské zlato z tretieho športu?

Hovoria jej obojživelníčka, lebo na zimnej olympiáde 2018 získala senzačne zlaté medaily vo dvoch rôznych športoch - alpskom lyžovaní a snoubordingu. Lenže Ester Ledecká kuje plány - chce získať zlato aj v treťom športe. Ak by jej to vyšlo, bola by trojživelníčka?

Zo zverejnených záberov je jasné, že dosku dokáže parádne krotiť v každom skupenstve vody! Tieto jazykolamy by sympatická športovkyňa riešila celkom určite ako posledné. Debaty o Ledeckej možných ambíciách v treťom športe rozvírili fotografie, ktoré na svojich profiloch zverejnila z dovolenkového šantenia vo vlnách pri gréckej Lefkade. Ester je na nich na doske, presnejšie na windsurfingu, ktorý je jej tradičným letným doplnkovým športom - pomáha jej udržiavať zmysel pre sklz. Tento rok bola jej radosť o to väčšia, že jej majiteľ svetoznámej windsurfingovej značky i-99 Cesare Cantagalli venoval jednu zo svojich „dosiek". Česká olympijská star k tomu na svojom facebookovom profile napísala: „Mám radosť ako malé decko!" Že by to bol prvý impulz pre Ester, aby to skúsila aj na letnej olympiáde, ku ktorej windsurfing už pár rokov nerozlučne patrí?