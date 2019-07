Africký mor na Slovensku: Ovplyvní nákaza zásobovanie v obchodoch?

Štátni veterinárni inšpektori usmrtili všetky štyri ošípané v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov, v ktorom bol potvrdený prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku.

Do troch dní ohnisko identifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukázalo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ pritom nie je známe, ako došlo k nakazeniu chovanej ošípanej. Po piatkovom rokovaní Národnej expertnej komisie pre AMO predstavilo vedenie agrorezortu ďalšie kroky.

"Naše prísne a precízne opatrenia nám pomáhali aj napriek náročnej situácii v okolitých štátoch udržať AMO mimo Slovenska. Žiaľ, porušovanie pravidiel a nerešpektovanie zákonných povinností je nezodpovedné tak voči zvieratám, ako aj neohľaduplné k ďalším občanom. V tomto prípade bude pykať predovšetkým celá obec a všetci chovatelia v nej," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Niektoré dôsledky sa pritom dotknú celého Slovenska. "Chcem preto ešte raz a naposledy vyzvať všetkých, ktorí chovajú ošípané a ešte to nenahlásili svojej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, aby tak okamžite spravili. Nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojim priateľom a susedom v obci," skonštatovala ministerka. Registrované chovy sú súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane na boj proti AMO štátnych veterinárov. Z ich skúseností pritom vyplýva, že väčšie chovy sú lepšie zabezpečené proti prenosu AMO ako chovy malých farmárov a drobnochovateľov.

Situácia, ktorá vznikla v súvislosti s potvrdením afrického moru ošípaných na Slovensku, by nemala mať vplyv na zásobovanie obyvateľstva. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak.

"Podľa našich doterajších informácií a analýz dosah na zásobovanie obyvateľstva z uvedenej situácie by nemal byť žiaden," poznamenal Katriak. Postavenie obchodníkov v tejto situácii podľa neho spočíva v tom, že sú úplne závislí od dodávateľov, ich vnútornej kontroly a orgánov objektívnej kontroly. "Našim dodávateľom i orgánom objektívnej kontroly dôverujeme," zdôraznil Katriak.

Agrorezort upozorňuje na príznaky, ktoré sa objavili na infikovanej ošípanej. Tie dokážu spozorovať relatívne rýchlo aj drobnochovatelia. Sú to zvýšená teplota zvieraťa, krvou podliate štípance po muchách, krvné podliatiny na koži, hnačka a znížený príjem krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, tak ako v tomto prípade, kedy došlo k likvidácii ohniska nákazy do troch dní, je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia AMO do ďalších oblastí Slovenska.