Waleský fanúšik si užíval horúčavu pod Alpami, Slovák sa v cieli ohrieval pri domácom drinku

Neviete, kedy tadeto bude prechádzať pelotón Tour de France? Zastavili sme sa s manželkou niečo si vypiť v tejto horúčave a zrazu sme videli vyzdobené ulice a všade plno policajtov.

Približne 40-ročnému Poliakovi po chvíli došlo, že to bude mať svoj dôvod. "Cyklistiku sledujem málo, ale keď sme už tu, prečo si nepozrieť najlepších na svete?" položil si rečnícku otázku Jacek z Vroclavu. Keď sme mu okrem odpovede na otázku dali do pozornosti aj prejazd karavány, ktorá rozdáva drobné darčeky pre fanúšikov, už aj pozýval na pivo. Žiaľ, nestihli sme ho vypiť, lebo Francúzi striktne dodržiavajú svoje poobedňajšie pauzy bez ohľadu na to, či majú v podniku smädných hostí alebo nie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Scénka sa odohrala vo štvrtok krátko po poludní v dedinke St. Chaffrey s 1600 obyvateľmi pod Alpami, kde sa začínalo posledné stúpanie 18. etapy Tour de France s vrcholom na slávnom kopci Col du Galibier vo výške 2642 m. Francúzsko v týchto dňoch zachvátila vlna horúčav a výnimkou nie sú ani alpské departmenty. Keď vo štvrtok prechádzal pelotón Tour cez Chaffrey, teplomer ukazoval 32 °C v tieni a to mali cyklisti pred sebou 23 km dlhý "výšľap" na Galibier.

Medzi desiatkami fanúšikov postávajúcimi popri ceste pútal pozornosť manželský pár v stredných rokoch s asi 10-ročným synom. Chlapík vážil asi 130 kg a bol opásaný waleskou vlajkou s červeným drakom. Sedel tam takmer nepohnute celú hodinu, kým neprišla karavána s darčekmi. Na jednoduchú otázku, či mu nie je trochu teplo, s úsmevom odpovedal:

"Toto je jediné teplo, ktoré zažijem v celom roku. Tak si to chcem trochu užiť..." Faktom je, že na prejazd pelotónu už nepočkal a spolu s rodinou sa uchýlil do neďaleko pristaveného obytného karavanu. Pri zmienke o Petrovi Saganovi sa tváril, že ho nepozná a jemne podotkol, že on drží prsty najmä krajanovi Geraintovi Thomasovi.

Na rozdiel od statného Walesana sa dvaja približne 15-roční francúzski tínedžeri pri vyslovení mena Sagan zaradovali, ako keby práve ich tím strelil vo futbale gól. Po anglicky síce veľa nepovedali, ale stačilo, že vyslovili "maillot vert" /zelený dres - pozn./ a ukázali palec hore. Meno Sagan je už dávno súčasťou medzinárodného športového slovníka, ktorí ovládajú mladí aj starí. Najznámejší slovenský športovec má pri svojej ôsmej účasti na Tour de France našliapnuté k siedmemu zelenému dresu za víťazstvo v bodovacej súťaži. Stačí mu dokončiť zostávajúce dve alpské etapy v časovom limite a potom zvládnuť aj záverečný dojazd do Paríža. Sagan absolvoval štvrtkovú etapu vo vlastnom tempe. Už na začiatku stúpania na Galibier zaostával približne o 16 minút za prvou skupinou v úniku a v cieli jeho strata narástla na 36 minút. "Do Paríža máme ešte dve tvrdé etapy, takže bude dôležité zostať ostražitý a dokončiť ich v časovom limite," uviedol Peter Sagan na svojej facebookovej prezentácii.

Medzi stovkami ľudí, ktorí vo štvrtok ešte pred pelotónom vysadli na bicykle a stúpali na Galibier, nechýbali ani Slováci. Z mestečka Briancon to bolo na vrchol Galibieru vyše 30 km, ale skupinka z Bratislavy a Spišskej Novej Vsi zjavne nemala dosť a podujala sa aj na 20 km dlhý zjazd do cieľa vo Valloire. Zatiaľ čo na strane od Brianconu pofukoval cyklistom do chrbta príjemný vetrík, na druhej strane Galibieru vzduch takmer neprúdil a bola len otázka času, kedy sa priženú mračná a s nimi búrka. Cyklisti na čele s kolumbijským víťazom Nairom Quintanom to stihli pred dažďom, ale Slováci sa mu nevyhli. Búrka s krúpami nie je to pravé orechové, najmä keď to máte zažiť v kľukatom zjazde z výšky 2600 m. Premoknutí do nitky zosadli z bicykla vo Valloire a jeden z nich mal to šťastie, že najbližších pár hodín strávil pri piecke v jednej z horských chatiek, kde ho prichýlili ochotní domáci.

"Dobre sa mi stalo, lebo pri zjazde z Galbieru som sa miestami triasol od zimy. Mohol som si usušiť zmoknutý dres a Francúzi okolo mňa nalievali aj niečo ostrejšie z domácich zdrojov. Bolo to niečo medzi pálenkou a vínom a celkom to ušlo," podelil sa o dojmy Maroš zo Spiša.

Piatková 19. etapa na Tour de France s prívlastkom druhá alpská štartuje pred 14.00 h v Saint-Jean-de-Maurienne a v cieli sa najlepší očakávajú po 17.30 h. Etapa má iba 126,5 km, ale prakticky od štartu sa bude stúpať až na Col de l´Iseran do výšky 2770 m. Je to vôbec najvyšší bod na trase tohtoročnej Tour de France. Po zjazde bude potom nasledovať cieľové stúpanie do lyžiarskeho strediska Tignes vo výške 2113 m.