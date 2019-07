Gott v ohrození života: Spevák skolaboval, manželka Ivana v slzách!

Karel Gott (80) bojuje s akútnym zápalom pľúc, kvôli ktorému zrušil posledné tohtoročné vystúpenie, ktoré mal na pláne.

Lenže ako teraz píše denník Aha!, tvrdohlavý slávik chcel napriek svojmu stavu na festivale Benátská! v Liberci vystúpiť. Hoci musel byť hospitalizovaný, v utorok ho prepustili domov a v stredu už chcel skúšať na spomínané vystúpenie. Lekári mu to zakázali s tým, že vedome ohrozí svoj život. ,,Karel je blázon. Za žiadnu cenu nikdy nechce sklamať fanúšikov. Teraz mu šlo ale o život,“ povedal Aha! Gottov kapelník Pavel Větrovec (70).

Z nemocnice tak manželka Ivana vzala speváka rovno na skúšku. ,,Viezla ho rovno z nemocnice, kam ho vozí denne na infúzie alebo na výmenu krvi.“ Na skúške sa Gott necítil dobre. ,,Všetci sme ho presviedčali, nech to odvolá, že je to veľký hazard so životom. On povedal, že predsa bude na pódiu len 20 minút a potom tam budú jeho hostia, že to zvládne. Lenže lekári mu neodporúčali ani minútové vystúpenie,“ vysvetlil Větrovec s tým, že speváka nezlomil ani plač manželky.

,,Ivanka bola veľmi nešťastná, plakala, prehovárala ho, nech to vzdá. Potom prosila mňa: ,Ty si kapelník, ty mu to musíš vyhovoriť. Teba určite počúvne´,“ opisuje kapelník, ktorý Gotta sprevádza 40 rokov. Ani jeho slová slávika nepresvedčili a absolvovali dvojhodinovú skúšku. Lenže po návrate domov sa ukázalo, že varovania lekárov boli opodstatnené - spevák skolaboval. ,,Asi hodinu potom, čo odišiel, mi prišla správa, že na Benátskej nevystúpi. Vydýchol som si, lebo by to naozaj nemuselo dopadnúť dobre,“ povedal Větrovec pre Aha!.