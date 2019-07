Klimatická matematika je neúprosná: Na záchranu planéty máme podľa vedcov už len rok a pol

Už dávnejší konsenzus klimatológov, že ak sa majú na Zemi zachovať podmienky umožňujúce život, treba prijať zásadné rozhodnutia počas najbližších dvanástich rokov, znel v tom čase nečakane apokalypticky.

Podľa britskej BBC je to však ešte horšie, a medzi vedcami rastie konsenzus v tom, že na záchranu planéty máme v skutočnosti už len rok a pol. O potrebe prijať zásadné rozhodnutia na obmedzenie vypúšťania skleníkových plynov do konca roku 2020 hovorili pritom viacerí klimatológovia už pred niekoľkými rokmi, no v tom čase si mnohí mysleli, že zbytočne preháňajú.



"Klimatická matematika je brutálne jasná: Ak svet v najbližších rokoch nezačneme liečiť, do roku 2020 bude smrteľne zranený naším nezáujmom," pripomína BBC výrok Hansa Joachima Schellnhubera, riaditeľa Klimatologického inštitútu v nemeckom Postupime, ktorý odznel už v roku 2017. Hoci nám môže pripadať zbytočne apokalyptický, čoraz viac vedcov hovorí, že je to presne tak.



Pointa je podľa BBC v tom, že štáty nerozhodujú o smerovaní svojho priemyslu zo dňa na deň, ale vždy v dlhších viacročných cykloch, spravidla päť- a desaťročných. Kľúčové rozhodnutia, ktoré je potrebné urobiť na to, aby sa znížil objem oxidu uhličitého vypúšťaného do atmosféry celosvetovo o 45 percent do roku 2030 a zachovala sa tak šanca na to, že sa nám klimatické zmeny nevymknú spod kontroly a planéta sa stane neobývateľnou, je teda potrebné urobiť práve do konca roku 2020.

Rybári pri Stredozemnom mori sú zúfalí: Rozšíril sa tam útočný živočích, je to ako genocída! Momentálne sme podľa BBC na veľmi zlej ceste, a ak by kurz zostal nezmenený a neprišiel by rázny zásah do fungovania jednotlivých priemyselných odvetví, do konca tohto storočia by sa celosvetová teplota zvýšila o 3 stupne Celzia, a nie o 1,5 stupňa, čo je podľa vedcov hraničná hodnota, alebo takzvaný "bezpečnostný limit", ktorého splnenie by malo znamenať, že sa na Zemi zachovajú klimatické podmienky umožňujúce naše prežitie.