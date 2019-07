Dunajská Streda doma neuspela: V odvete proti Grékom budú v náramne ťažkej situácii

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy doma s gréckym Atromitosom 1:2.

Rozhodujúci gól strelil v závere prvého polčasu hosťujúci Georgios Manoussos. Odveta je na programe o týždeň 1. augusta o 19.00 SELČ v Aténach.

1. zápas 2. predkola EL 2019/2020:

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Atromitos 1:2 (1:2)

Góly: 35. K. Vida - 20. Umbides, 43. Manoussos. Rozhodovali: Dankert – Häcker, Seidel (všetci Nem.), ŽK: Čmelík (DAC), 9980 divákov

Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Oravec, Kružliak, Davis (73. Blackman) – Ronan (30. K. Vida), M. Vida – Čmelík (60. Veselovský), Kalmár, Divkovič – Ramirez

Atromitos: Megyeri – Kivrakidis (39. Natsos), Risvanis, Goutas, Katrans – Madron, Charisis – Manoussos, Umbides, Nsikulu (61. Farley) - Vellios (74. Khila)

Domáci sa od úvodu pustili do svojho súpera a grécke mužstvo sprvu do ničoho nepustili. V 6. minúte dostal Divkovič prihrávku za obranu, ocitol sa pred brankárom, ale loptu nevedel ideálne prebrať. V 10. minúte získal DAC výhodu priameho kopu z pravej strany na hranici pokutového územia, loptu poslal Ronan do rúk brankára. Úvodný tlak Dunajskej Stredy naďalej trval, v 17. minúte vyslal strelu z hranice šestnástky Kalmár, no Megyeri zasiahol. Napriek snahe domácich išli v 20. minúte do vedenia hostia, Umbides postupoval na bránku, prvú strelu ešte obrana zblokovala, na druhýkrát však už poslal loptu do siete – 0:1. Na stav zareagoval tréner Hyballa striedaním, namiesto Ronana poslal do hry K. Vidu. Striedanie sa vyplatilo, po prihrávke Kalmára poslal K. Vida loptu do ľavej šibenice – 1:1. Aj hostia využili striedanie v prvom polčase, namiesto Kivrakidisa prišiel Natsos. Blízko ku gólu bol Atromitos v 42. minúte, po rohovom kope sa lopta dostala k Velliosovi, ktorý trafil tesne vedľa. O minútu neskôr pripravil center z pravej strany Umbides, Vellios loptu ešte nechal prejsť na päťke a Manoussos z druhej vlny poslal loptu pod brvno – 1:2. Hneď nato mohol vyrovnať Ramirez, jeho strela tesne minula ľavú žrď. V nadstavenom čase po centri Umbidesa mohol skórovať Vellios, ale Jedlička podržal DAC.

V 50. minúte po kombinačnej akcii sa pred bránkou ocitol Čmelík, brankár Megyeri zasiahol v poslednom momente. V 62. minúte K. Vida vysunul Davisa, ktorý sa snažil postupovať na bránku, ale Megyeri stihol vybehnúť včas. V 68. minúte Davis vysunul Divkoviča, ten sa z ľavej strany dostal do výbornej pozície, strelu však stihla zblokovať hosťujúca obrana. DAC sa snažil o vyrovnanie, kým Atromitos hájil svoje vedenie. V 89. minúte hráči Atromitosu zahodili aj nemožné. Najprv po vysunutí išiel Farles sám na Jedličku, obišiel aj brankára, z ostrého uhla trafil len brvno prázdnej bránky, Umbides z dorážky poslal loptu tesne vedľa. V záverečných minútach si už hostia ustrážili náskok, vďaka čomu získali v Dunajskej Strede cenné víťazstvo.