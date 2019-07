Vodiči bratislavského Dopravného podniku hrozia výstražným štrajkom: Skolabuje o dva týždne mestská doprava?

Požadujú zmenu! Od volieb primátora hlavného mesta ubehlo už vyše pol roka, ale v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) podľa jeho zamestnancov sa nezmenilo nič.

Mnohí dokonca majú pocit, že to ide k horšiemu. V otvorenom liste to tvrdí predseda odborov Autošofér v DPB Jozef Hitka. Odborári vedeniu vyčítajú neplatnú kolektívnu zmluvu, prekáža im údajné šikanovanie vodičov, ale aj nákup 11 starých autobusov z Nemecka. Odbory upozorňujú, že ak sa situácia nezmení v priebehu dvoch týždňov, vyhlásia výstražný štrajk. Ten však musia oznámiť tri dni dopredu.

Podľa predsedu odborov Autošofér v DPB Jozefa Hitku najväčším problémom je neplatná kolektívna zmluva. „Medzi vedením DPB a tromi predsedami odborov bola podpísaná dohoda o úprave platov do dvoch dní. Naša odborová organizácia 24. mája 2019 upozornila na neplatnosť kolektívnej zmluvy zamestnávateľa, magistrát, ako aj Najvyšší kontrolný úrad.

Následne si zamestnávateľ aj jediný akcionár nechal urobiť právnu analýzu a dospeli k tomu, že kolektívna zmluva je neplatná,“ uviedol Hitka. Zároveň upozornil, že každá zmluva musí byť zo zákona zverejnená do 3 mesiacov od podpísania. „Zverejnili ju po roku a 2 mesiacoch, preto ideme podať určovaciu žalobu,“ vysvetlil predseda. Odborár si myslí, že DPB zle hospodári.

„Nakúpili 11 starých autobusov z Nemecka za 110-tisíc eur a nezdá sa mi to transparentné. Možno, keby bola vyhlasená súťaž, dostali by sme ich od Nemcov darom, aby nemuseli platiť zošrotovanie,“ poukazuje Hitka, s čím rezolútne nesúhlasí DPB. „Pre takéto riešenie sa DPB rozhodol, pretože bývalé vedenie nezabezpečilo nákup nových autobusov ani nákup dostatku náhradných dielov pre existujúce vozidlá, pričom sa blížila výluka v Karlovej Vsi,“ reagovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Odborári tiež tvrdia, že DPB disponuje autobusmi, ktoré stoja v garáži aj dva roky a platí sa za ne poistka i cestná daň. „Stačilo by ich opraviť, aj keď s kvalifikovanými technikmi je tiež problém. Síce sa im podľa neplatnej kolektívnej zmluvy upravili platy, ale nemáme unifikovaný vozový park. Každé vozidlo z danej značky má niečo špecifické a to si vyžaduje zaškolenie. Keby sme mali jednotný vozový park, určite by to bolo zaujímavejšie aj s mechanikmi,“ vysvetľuje Hitka.

Na štrajk sa prichystali

Odborári poukazujú aj na to, že vodiči sú za jedno porušenie vnútropodnikovej smernice trestaní najmenej trikrát. „Zoberú im prémie, bonus za jazdu bez nehody a dostanú písomné upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny,“ povedal Hitka. Volfová mu však oponuje.

„Tvrdenie pána Hitku je zavádzajúce, pretože pri každom porušení pracovnej disciplíny sa posudzuje dôvod a charakter, od ktorého závisí ďalší postup zamestnávateľa. Pri závažnom a opakovanom porušení zamestnávateľ postupuje voči vodičovi v zmysle vnútropodnikových smerníc, v mnohých prípadoch je však vodič upozornený slovne a bez finančného postihu,“ povedala Volfová.

Odbory chcú, aby sa do pracovného poriadku zapracovalo aj riešenie sťažností, ktoré sa momentálne riešia anonymne, pričom nepripúšťajú konfrontáciu medzi sťažovateľom a zamestnancom. „Ocenil by som, keby si nás vážili a správali sa k nám ako k ľuďom, a nie ako k číslam,“ vyslovil predseda odborov s tým, že Dopravný podnik má dva týždne na to, aby začal s odborármi rokovať o zmenách.

„Všetko máme pripravené tak, že do štrajku môžeme ísť aj hneď. Uvedomujeme si, že trpieť budú hlavne ľudia, ktorí využívajú dopravu. Preto verím, že k výstražnému štrajku nebudeme musieť pristúpiť. Ak nastane táto situácia, oznámime to tri dni dopredu, ako je stanovené zákonom, DPB, magistrátu, médiám aj verejnosti. Urobíme to však tak, aby DPB nemal čas ovplyvňovať zamestnancov, teda aby sa nemohol pripraviť,“ uzavrel Hitka.

Čo zamestnanci požadujú

platnú kolektívnu zmluvu

lepšie hospodárenie s peniazmi v DPB

unifikovanie vozového parku

neanonymné riešenie sťažností

preriedenie administratívnych pracovníkov

nábor vodičov

vychovanie špecializovaných technických pracovníkov

Štrajkami bratislavskí vodiči hrozili aj v minulosti

- 3.7.2017: hrozba štrajku pre zýšenie hodinovej mzdy minimálne o 1 €

- 23.10.2018: dvojmesačná štrajková pohotovosť

- 1.5. - 10.5.2019: štrajková pohotovosť, vďaka ktorej sa zvýšili platy

Pripravujeme novú kolektívnu zmluvu

Andriana Volfová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava

Situáciu riešime prípravou novej kolektívnej zmluvy, ktorej návrh obsahuje zapracované pripomienky z mája, ako vyplynuli zo stretnutia s odborovými organizáciami a kde došlo k historicky najvyššiemu navýšeniu miezd. Je naším záujmom, aby k podpisu kolektívnej zmluvy došlo čím skôr.