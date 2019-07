Mama prišla do nemocnice s obličkovými kameňmi netušiac, čo sa skrýva za bolesťami: Zázrak!

Saffron Snow (33) prišla do nemocnice v agónii a myslela si, že jej telo sa snaží zbaviť obličkových kameňov. Sedemnásobná mamička však bola poriadne šokovaná, keď zistila, že vlny bolesti boli kontrakcie. O tehotenstve totiž celých 9 mesiacov netušila!

Sestra, ktorá jej naskenovala brucho, nečakala, že na obrazovke uvidí obrovskú placentu a dieťa v deviatom mesiaci. Do dvadsiatich minút od príchodu do Kráľovskej nemocnice v Gloucestershire porodila chlapca menom Arthur, ktorý vážil tri kilogramy. Jej manžel Josh (30) prišiel o chvíľu neskôr a našiel svoju ženu držiac svoje dieťa v náručí.

„Bola som taká vystrašená, keď sestra povedala, že rodím, bála som sa, že dieťa nebude v poriadku, pretože som netušila, že som tehotná," povedala The Sun mama na plný úväzok z Cheltenhamu. "Môže to znieť čudne, ale nechcela som, aby si Arthur myslel, že je nechcený len preto, že bol pre nás prekvapením," dodala.

Saffron sa v ten deň prebudila v skorých ranných hodinách na to, že mala mokrú posteľ. Myslela si, že to je kvôli problémom s obličkami, ale v skutočnosti jej praskla plodová voda.

"Vstala som, aby som si dala nové plachty, ale bolesť v bruchu a chrbte bola taká intenzívna, že som si myslela, že mi praská oblička. Kričala som na Josha, aby zavolal sanitku. Keď prišli záchranári, spýtali sa, či by som mohla byť tehotná. Povedala som im, že už 18 mesiacov mám antikoncepčnú cievku a ak som tehotná, určite by som to vedela. Koniec koncov, už som mala sedem detí,“ hovorí Saffron, ktorá má s Joshom syna Arthura (2), dcéru Dorothy (3) a Josepha (5). Z prvého manželstva má Noaha (14), Esme (13), Felicity (12), Paddyho (11) a Verity (10).

Ako však vraví, svojho lekára neobviňuje za to, že tehotenstvo prehliadol. "Opakované obličkové kamene boli pre môjho lekára skutočným problémom. Dokonca som mala ultrazvuk, keď som bola asi v 6. mesiaci s Arturom, aby som skontroloval kamene, ale Arthura nebolo vidieť," dodáva na záver šťastná mamička.