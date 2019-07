Miro Žbirka má na robotu ľudí: Doma ani prstom nepohne

Nepretrhne sa! Spevák Miro Žbirka (66) je na hudobnej scéne už úctyhodných štyridsať rokov. Na konte má desiatky úspešných hitov aj prestížnych ocenení.

V dome a okolo neho však krížom slamku nepreloží. Kochá sa zeleným trávnikom, ale od záhradkárskych prác bočí. „Mám to dohodnuté s pár ľuďmi a oni prídu a pokosia. A ja prídem domov, otvorím dvere a poviem: ,Máš pokosené,‘“ priznal umelec v relácii Top Star na Prime.

Rovnakou neznámou je pre neho aj domáce majstrovanie. „To je ďalšia komická záležitosť. Do toho by som nešiel, fakt. Neviem si seba predstaviť, ako na nejakej chate upchávam dieru a že to dobre dopadne,“ prezradil spevák, ktorý si však rád nečinne posedí v záhrade pri bazéne pod slnečníkom.