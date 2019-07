Belohorcová otvára brány svojho miamského sídla: Do tohto luxusného penziónu napchala už milión

Už sú z nich hotelieri! Exmoderátorka Zuzana Belohorcová (43) s manželom Vlastom Hájkom (43) nedávno kúpili luxusný penzión v Miami približne za 900 000 eur.

Drahá nehnuteľnosť však vyžadovala nemalú finančnú injekciu. Zuzana Novému Času prezradila, že do svojho nového podnikania vrazili s mužom ďalšie desaťtisíce, a čo všetko museli zmeniť, aby mohli ubytovať turistov bažiacich po piesku, exotike a komforte.

Belohorcová a Hájek bývajú na slnečnej Floride už desať rokov. Netaja sa tým, že si žijú na vysokej nohe a nedávno si zadovážili apartmánový dom v lukratívnej časti Miami na South Beach. Okrem obrovskej investície, ktorá sa blížila k miliónu eur, podnikaví manželia naliali do nehnuteľnosti ďalšie peniaze.

„Rekonštrukcia stála okolo 100 000 dolárov (v prepočte približne 90 000 eur, pozn. red.). Teraz sa začína proces prenajímania, veľmi sa na to tešíme. Ceny sa budú pohybovať od 150 do 300 dolárov (134 - 270 eur) za noc a budú závisieť aj od sezóny. Na Silvestra to bude drahšie ako v septembri, keď je obdobie hurikánov,“ prezradila Novému Času nová pani hotelierka.

K dispozícii sú dva menšie jednoizbové byty s kuchynkou a kúpeľňou, jeden väčší jednoizbový a jeden veľký dvojizbový. „Pôvodný plán bol, že to iba trošku zvonku prerobíme. Nakoniec sme to však prerobili komplet od fasády cez záhradu, sedenie. Vnútri je nový nábytok, podlahy, nové umývačky, mikrovlnky, chladničky. Byty sú pekné, čisté, domácke. Manžel na tom robil dva mesiace,“ pochválila sa Zuzana, ktorá momentálne dovolenkuje v Chorvátsku.

„Chceme si to manažovať sami cez sociálne siete. Vyskúšame, či nás to bude baviť. Keď nie, máme viaceré plány. Je tam možnosť postaviť štvorposchodový hotel, alebo si tam postavíme barak pre nás ako rodinu. Budeme to prenajímať pol roka a uvidíme,“ dodala.