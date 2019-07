Polícia objasnila lúpežné prepadnutia v Banskej Bystrici: Pátra po obvinenom mužovi

Polícia v Banskej Bystrici objasnila dve lúpežné prepadnutia z minulého roka.

Vyšetrovateľ z nich obvinil 33-ročného muža z Banskej Bystrice, po ktorom vyhlásili pátranie. TASR o tom vo štvrtok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Koncom vlaňajšieho novembra na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici násilne vošiel do predajne mäsových výrobkov maskovaný kuklou. Predavačku vtlačil dovnútra, kde spadla a dvere zamkol so slovami: Toto je prepad, nekrič, nič ti neurobím, chcem len peniaze! "V predajni sa dobre orientoval, vedel, v ktorej časti sa nachádza trezor. V kancelárii sa pokúšal otvoriť elektronický zámok na bezpečnostnej skrinke, kde boli peniaze a stravné lístky. Keď sa mu to nepodarilo, ušiel," uviedla hovorkyňa.

Ešte predtým v júni sa po polnoci zamkol na dámskych toaletách v prevádzke banskobystrickej herne na Ulici Družby. Keď čašník zabúchal na dvere, obvinený ich odomkol a mieril na neho krátkou strelnou zbraňou. Prinútil ho prejsť k pokladni, kde si obvinený vzal peniaze. Krádežou spôsobil škodu viac ako 1400 eur. "Muž je obvinený zo zločinu lúpeže, v jednom prípade aj so zbraňou, za čo hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Keďže pri prepadnutí použil nestotožnenú krátku strelnú zbraň, nie je vylúčené, že môže byť ozbrojený," zdôraznila Faltániová.

Polícia sa v tejto súvislosti obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po hľadanom 33-ročnom Petrovi Hazuchovi z Banskej Bystrice. Zdržiava sa na neznámom mieste, čím marí vyšetrovanie. Menovaný je vysoký 185 centimetrov, silnej zavalitej postavy, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. Akékoľvek informácie o ňom treba oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linku tiesňového volania č. 158, prípadne prostredníctvom facebookovej stránky polície Banskobystrického kraja: www.facebook.com/KRPZBB.