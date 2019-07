Sabbatini má veľké plány: Zorganizoval charitatívnu akciu a chce pomáhať slovenskému golfu

Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini vo štvrtok absolvoval premiérový ročník charitatívnej akcie v Green Resort Hrubá Borša.

Podujatie zorganizoval na podporu svojej nadácie, ktorá má slúžiť na pomoc a rozvoj slovenského golfu.

V Hrubej Borši sa zišlo viac ako šesťdesiat hostí, ktorí si zahrali golf s uznávaným profesionálom. S každou skupinou absolvoval 43-ročný rodák z juhoafrického Durbanu jednu jamku. Podujatie malo charitatívny význam. Výťažok z príspevkov a dražby cenných golfových vecí či predmetov z repertoáru slovenského reprezentanta budú tvoriť základ rozpočtu vznikajúcej nadácie.

"Prvý ročník turnaja bol skvelý. Zahrali sme si, porozprávali sa, zabavili sa aj finančne pomohli. Zaviedli sme novú tradíciu. Verím, že budúci rok sa turnaj uskutoční za ešte väčšej účasti a každým ďalším rokom bude atraktívnejší a úspešnejší," povedal po podujatí Rory Sabbatini.

Na Slovensko sa vrátil v pondelok zo Severného Írska, kde absolvoval najstarší major turnaj na svete The Open. V utorok aj v stredu sa venoval slovenským mládežníckym reprezentáciám. Vo štvrtok zorganizoval charitatívny turnaj a v piatok odletí späť do Spojených štátov, kde ho onedlho čaká play-off PGA Tour. "Ale o mesiac sa vrátim a budem pokračovať, kde som skončil. To znamená naďalej pomáhať slovenskému golfu,“ dodal. Po návrate na starý kontinent si reprezentant chce zahrať aj na podujatiach Európskej Tour vo Švajčiarsku a Holandsku. Pobyt na Slovensku zakončí účasťou na Slovak Championship Open počas druhého septembrového víkendu.

Možnosť zahrať si golf s Rorym Sabbatinim využil aj prezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Tomáš Stoklasa. "Bol to veľký zážitok, iný level golfu. Teším sa, že na Roryho charitatívny turnaj si našlo cestu veľa ľudí. Rovnako mám radosť zo vzniku nadácie určenej na rozvoj golfu v našich končinách,“ uviedol Tomáš Stoklasa.

Golfista Rory Sabbatini robí Slovensku vo svete dobré meno. V prvej časti sezóny vybojoval dve tretie miesta na turnajoch PGA Tour a prebojoval sa na dva major turnaje. Na US Open skončil 43., na British Open 16. "Rory je jeden z motorov záujmu o golf na Slovensku. Vzor, ktorý potrebujú naše deti. Môžu sa stretnúť s hráčom, ktorý nás reprezentuje na najprestížnejších podujatiach a zahrať si s ním. Nie je to pre ne len odmena, ale aj motivácia zlepšovať sa. Zdá sa, že slovenská vlajka prospieva aj Rorymu. Sezónu začínal v tretej stovke rebríčka, no aktuálne je už na 82. pozícii, čo je skvelý posun,“ dodal prezident SKGA.